El economista Gonzalo Bernardos avanza lo que pasará con la vivienda: "¡Spoiler! No habrá..."

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora se ha pronunciado sobre la vivienda, y es que encontrar la adecuada es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía viven una situación delicada.

El economista ha explicado en 'Monopoly Inmobiliario' que el mercado del alquiler se ha "deshecho con la grandísima colaboración del Gobierno" y que ha llegado un punto en el que "el propietario tiene pánico inmobiliario, y al tenerlo, lo que hace es no poner más viviendas de alquiler. Al no ponerlas, el inquilino empieza a tener también pánico inmobiliario y no se va antes de que finalice el contrato de la vivienda de alquiler".

Esto provoca que la oferta baje principalmente porque baja la rotación de vivienda: "Si antes en el año 2019, con datos inmobiliarios de Barcelona, uno estaba 2 o 3 años en una vivienda, ahora agota prácticamente los 5. Solo con esto, la oferta nueva se te ha ido a la mitad".

Gonzalo Bernardos ha asegurado que "hay un exceso de demanda bestial, porque la oferta ni mucho menos está al nivel pretendido. Esto hace que en las 52 capitales de provincia tengamos en este momento, máximo histórico del importe del alquiler y que el año que viene vamos a saber tres cosas: que la gente se seguirá muriendo, que seguiremos pagando impuestos y el alquiler seguirá subiendo. ¿El responsable? El Gobierno".

El economista ha comentado que nadie se plantea el alquiler como una opción para toda la vida y que este 2025 veremos como muchísima gente compra vivienda de forma masiva: "En primer lugar, porque el alquiler no es una opción. En segundo lugar, porque los bancos van a dar muchísimo más crédito porque van a ganar menos por cada euro prestado. En tercer lugar, porque los tipos de interés van a bajar".

Además, Bernardos se ha pronunciado sobre la burbuja inmobiliaria: "Cada vez que en los diarios sale que vuelve, la gente en lugar de retirarse, compra más. Spoiler: No habrá burbuja inmobiliaria en el 2025, tranquilos".