El economista Gonzalo Bernardos, sobre el coste de la cesta de la compra: "Todas las personas que van a comprar al súper dicen lo mismo"

Una de las preocupaciones más extendidas en la población española desde hace ya un buen puñado de meses tiene que ver con cómo está subiendo el precio de la compra de manera progresiva.

No obstante, ¿nos encontramos ante una leyenda urbana o se trata de algo que está sucediendo realmente? Pues lo cierto es que, además de existir numerosos estudios que apoyan esta creencia, muchos expertos se suman a la labor de esclarecer la situación.

Este mismo es el caso de Gonzalo Bernardos, uno de los expertos economistas más populares de nuestro país, quien ha querido dejar claro qué es lo que está ocurriendo con el precio de la compra en supermercados.

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España / YOUTUBE

Y es que, en una reciente publicación que lanzaba a través de su cuenta de X, el experto lo dejaba bastante claro: "Todas las personas que van a comprar al supermercado salen diciendo lo mismo: ¡Qué cara está la cesta de la compra!"

De esta manera, Gonzalo Bernardos aseguraba que esta creencia es acertada, y se apoyaba en varios datos concretos comprendidos entre el 1 de enero del año 2020 y el 31 de octubre de este mismo 2025.

En este caso, el experto aseguraba que la inflación general ha aumentado un total de un 21,6% y los precios de los alimentos han ascendido también un 37,5% en los últimos cinco años.

El problema de esto último residiría en que los sueldos también han subido, pero este aumento no estaría a la par con las cifras previamente reflejadas, dado que se correspondería con un 17,7%.

Por tanto, se podría decir que los datos ofrecidos por Gonzalo Bernardos apoyan esa teoría que se ha extendido mucho últimamente y que consiste, básicamente, en que la vida está más cara, pero los salarios no suben acorde a la misma.