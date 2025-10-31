El economista Gonzalo Bernardos (62 años), tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: "En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones"

Las opiniones de Gonzalo Bernardos, de 62 años, siempre están en boca de todos. El profesor de la Universidad de Barcelona se pronunció sobre el problema de la vivienda en España, una situación que cada vez va a peor, especialmente para los jóvenes.

El economista acudió al programa 'Más vale tarde', de LaSexta, y explicó que la generación del 'baby boom' sí pudo independizarse antes e incluso, con el tiempo, adquirir una segunda vivienda, un sueño hoy inalcanzable para gran parte de los jóvenes.

Sin embargo, no todos comparten el discurso de que la falta de ingresos sea la única causa. Algunos expertos señalan otros factores que explican la dificultad de acceder a una vivienda, aunque Bernardos considera que el principal problema sigue siendo económico.

En el programa, apuntó que "le recomendaría que se quede sin vacaciones, porque un préstamo es esencial, ya que tiene un agujero económico que no puede sufragar de otra manera". Otro de los problemas es que mucha gente vive por encima de sus posibilidades y tiene la escala de prioridades distorsionada.

Bernardos tiene claro que solo hay que pedirle dinero al banco en ocasiones puntuales, como un gasto imprevisto: "Todos conocemos a personas que se ganan bien la vida, pero que no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque les es ‘imprescindible’ ir al Liceo. Les es ‘imprescindible’ comer todos los domingos en un buen restaurante. Les es ‘imprescindible’ hacer un viaje al extranjero… Pero no hablo de una capital europea, sino de otro continente, cada semestre".

Viviendo por encima de los recursos

El experto consideró que las "necesidades básicas" se han distorsionado y que el primer paso consiste en tener claridad sobre en qué conviene destinar el dinero. No obstante, un estudio difundido por Bankinter, basado en datos del INE, señala que el salario promedio de los jóvenes sigue siendo igualmente bajo:

Menores de 20 años: 10.597,24 euros brutos al año.

Entre 20 y 24 años: 15.181,24 euros brutos anuales.

De 25 a 29 años: 20.459,60 euros brutos al año.

De 30 a 34 años: 24.114,17 euros brutos anuales.

De 35 a 39 años: 25.745,84 euros brutos al año.

Esta es la teoría del profesor de la Universidad de Barcelona: "Si tú quieres gastar más de lo que ingresas, no tienes más remedio que trabajar más. Si no, lo que tienes que hacer es gastar menos". Algo que no pasaba en los años 80 y 90: "Muchas de nuestras familias tenían economía de guerra".