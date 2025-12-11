El economista Gabriel García revela sus tres trucos ocultos para ahorrar en el supermercado

Con el precio de la cesta de la compra disparado en los últimos meses, ahorrar en el supermercado se ha convertido en una auténtica necesidad para miles de familias españolas.

Los productos frescos (carne, pescado, frutas y verduras) han experimentado subidas de precio continuadas, lo que ha obligado a muchos consumidores a buscar nuevas estrategias para reducir el gasto sin renunciar a una alimentación equilibrada.

En este contexto de incertidumbre, el economista Gabriel García, muy popular en redes sociales, ha compartido un vídeo que no ha tardado mucho en viralizarse, revelando sus "trucos secretos" para gastar mucho menos dinero cada vez que vamos al supermercado.

El economista Gabriel García. / ·

Los 3 trucos de Gabriel García para gastar menos dinero en el supermercado

¿Cuál es el mejor momento de la semana para hacer la compra? Quizás nunca has pensado en este detalle, pero el experto afirma que "el sábado por la tarde o por la noche" es la franja perfecta, sobre todo en cadenas como Aldi o Lidl.

A estas horas, los productos frescos suelen bajar precios para liquidar el excedente: dar salida a aquellos artículos que no podrán mantener en exposición hasta el lunes.

El segundo consejo ha sorprendido a muchos: evitar las estanterías situadas a la altura de los ojos. Como muchos ya sabréis, los productos más caros y rentables para los supermercados se colocan estratégicamente en la zona central para captar tu atención.

Por ello, recomienda revisar las baldas superiores e inferiores, donde suelen situarse las alternativas más económicas, probablemente de marcas blancas o de primeras marcas más baratas.

Y tercero, Gabriel García insiste en la importancia de evitar compras improvisadas. Es imprescindible para él acudir al supermercado con una lista clara de productos para aumentar la probabilidad de llenar el carro solo con artículos imprescindibles, y no con caprichos que acaban elevando el importe total de la compra.