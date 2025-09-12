El economista Daniel Lacalle revela el gran error que impide a la gente a ahorrar

¿Es difícil ahorrar en los tiempos que corren? Si preguntamos a la mayoría de españoles, probablemente la respuesta sea afirmativa. Sin embargo, algunos piensan que todo eso se trata de un mito que hay que romper. Al menos es lo que ha explicado el economista Daniel Lacalle en la cuenta de TikTok de Aladetres.

Eso sí, antes de justificar su respuesta, Lacalle asegura que el principal objetivo de guardar dinero no debe ser acumular riqueza, sino obtener la libertad por sí misma.

Una libertad financiera que nos permita enfrentarnos a cambios inesperados, como un despido o una enfermedad. Pero también la compra de un coche o la planificación de un viaje.

La clave del ahorro es obtener la libertad

De esta forma, el verdadero valor del ahorro no es acumular dinero por acumular, sino tener un margen de maniobra cuando aparece un problema de salud, de trabajo o familiar.

Y es que Daniel Lacalle considera que esta planificación económica es lo que nos permite evitar deudas y decisiones precipitadas en momentos de urgencia, como por ejemplo cuando tenemos que recurrir a préstamos con intereses abusivos.

Finalmente, el economista remata su argumento diciendo que es prácticamente seguro que cualquier persona, en algún momento de su vida, se tendrá que enfrentar a un problema grave cuya única solución pasa por tener dinero ahorrado.

Si ignoramos esa realidad desde jóvenes y no nos preparamos, estaríamos cometiendo un acto de negligencia personal con consecuencias devastadoras.

Y sí, Daniel Lacalle cree que es posible ahorrar dinero siempre que tengamos en la cabeza esta idea: prevenir y planificar para lograr una estabilidad económica a largo plazo que nos permita luchar contra los envites que da la vida.