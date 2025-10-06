ECONOMÍA
Una economista es clara: hay que 'freír a impuestos a los que compran viviendas para invertir'
La experta Afra Blanco lanzó esta propuesta que incluso ella misma ve como 'polémica'
La situación económica actual no es la mejor del mundo, desde luego. Sobre todo la relacionada con la vivienda, cuyos precios han subido hasta topes insospechados, a pesar de que los salarios y ganancias en general no han subido al mismo ritmo. Es por ello que la economista Afra Blanco ha lanzado una propuesta extremadamente radical y polémica, algo que incluso ella misma ha admitido.
Fue en el programa La Sexta Xplica. "Si creemos que no hay viviendas suficientes, friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando viviendas para invertir y para especular", dijo tajante. Asegura la experta que es incoherente que haya escasez de viviendas pero a la vez haya tantas personas adquiriendo inmuebles para sacarles rentabilidad cuando otras tantas buscan un hogar sin éxito.
Esta escasez de viviendas para comprar sumadas a las mencionadas operaciones de inversión hacen que los precios sigan subiendo y sean aún más inaccesibles para la población media, separando todavía más las distintas clases económicas sociales. De esta forma, la casa se convierte en lo que ha descrito la experta "un privilegio reservado" cuando debería ser una necesidad básica para toda persona y/o familia.
Blanco propone que para aquellos que adquieren una primera residencia, Blanco plantea la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. De esta forma, los que quieran adquirir una casa por primera vez tendrían una carga económica menor. Y por otro lado, que los que vayan a comprar una vivienda teniendo ya otra a su nombre tengan que pagar unos impuestos aún más duros.
- Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- Mario Casas descubre su nueva pareja oficialmente: El mensaje a esta ex de 'La isla de las tentaciones'
- Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: 'La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre
- ¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas
- Susanna Griso (55 años): 'Me da vergüenza decirlo, pero nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso
- Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
- El rapero Diddy, al fin entre rejas: La sentencia por sus 'Freak off Parties' de abuso y control sexual