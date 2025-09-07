Eclipse total de luna hoy: Cómo verlo con todo su esplendor desde Barcelona ciudad

A nivel astronómico, este domingo 7 de septiembre está marcado por el eclipse total de luna que será perfectamente visible desde diferentes puntos del país. Las grandes ciudades también serán testigo de este fenómeno, a diferencia de determinados eventos, como las Lágrimas de San Lorenzo del mes de agosto, que son imperceptibles por la contaminación lumínica.

En cambio, la luna es suficientemente grande como para ser vista sin complicaciones y disfrutar de un suceso que ocurre de forma ocasional, solamente cuando la sombra de la tierra se interpone en el camino de la luz hacia la luna y no permite que esta llegue a nuestro satélite completamente, dejando imágenes espectaculares.

Cómo ver el eclipse lunar desde Barcelona

La capital catalana será uno de los escenarios desde donde se podrá ver el eclipse, aunque habrá que estar atento porque la luna ya saldrá en esta forma desde que se deje ver en el cielo. Sobre las 20:12 horas, nuestro satélite se dejará ver en el firmamento, aunque aparecerá ya en forma eclipsada.

El efecto sobre el ojo humano será un notorio cambio de color, adoptando tonos rojizos que hace que algunos le hayan puesto el apelativo de 'luna de sangre'.

Eclipse lunar: la Luna de sangre, esta madrugada, en Montserrat / / ROBERT RAMOS

El proceso será relativamente largo y hasta que no lleguen las 21:56 horas que no recuperará su aspecto y brillo habitual.

Para ver sin problemas el evento, basta con situarse en algún punto orientado hacia el este y cerciorarse de que ningún elemento entorpece la visión. A la práctica, serviría con ir a la playa y mirar en dirección al mar, aunque también pueden servir tejados de los edificios o incluso subir a Collserola para una experiencia más completa.

2026: Año del gran eclipse

Esta es tan solo la antesala del gran evento astronómico que ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y que también se podrá ver desde nuestros lares: el eclipse total de Sol.

Para enotnces, en cambio, los más afortunados serán los que puedan verlo desde la parte sur de Catalunya, pues es el tramo que mejor visibilidad tendrá.

Será el primer eclipse europeo desde el año 1999 por lo que muchos ya planifican desde qué punto quieren ver el fenómeno, reservando pernoctaciones en zonas especialmente adecuadas para su deleite.