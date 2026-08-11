SOCIEDAD
Eclipse solar total en España el 12 de agosto: mejores lugares para verlo en Catalunya, horarios y recomendaciones
La franja de ocultación cubrirá casi todo el territorio catalán, con zonas de Lleida y Tarragona donde la oscuridad será prácticamente total
Catalunya será uno de los territorios más privilegiados para observar el eclipse solar del 12 de agosto, con porcentajes de ocultación que oscilarán entre el 98% y el 100% en la mayor parte del territorio. Las mejores condiciones se concentrarán en el oeste y el sur de la comunidad, donde la sombra de la Luna ofrecerá un espectáculo casi total.
En Lleida, la franja de oscuridad será especialmente intensa. Municipios como La Seu d’Urgell, Vielha, Sort, Tremp o Balaguer quedarán sumidos en la penumbra durante unos segundos. En la capital, el máximo se alcanzará a las 20:29, con 27 segundos de totalidad antes de que la puesta de sol impida ver el final del fenómeno.
En Tarragona, la ocultación llegará al 99%-100%. Tortosa, el Delta del Ebro, la sierra de Montsant, las Muntanyes de Prades, Els Ports y varios puntos de la Costa Daurada que miran al oeste, como L’Hospitalet de l’Infant, Miami Platja o L’Ametlla de Mar, serán escenarios ideales para contemplar el eclipse con horizontes despejados.
En la provincia de Barcelona, la ocultación será del 98%-99%. Aunque la puesta de sol a las 20:55 impedirá ver los últimos minutos, destacan miradores como el Tibidabo, Montjuïc, Montserrat, el Parc Natural del Garraf, Castelltallat y Sant Llorenç del Munt i l’Obac, todos ellos con buena orientación hacia el oeste.
En Girona, el eclipse alcanzará porcentajes similares, con zonas como Puigcerdà rozando el 100%. Los mejores puntos de observación serán las áreas elevadas de la Cerdanya, la Alta Garrotxa, la Vall d’en Bas, las Gavarres y el Collsacabra, siempre buscando horizontes limpios.
Comunidades autónomas donde podrá verse el eclipse
La sombra de la Luna entrará en la península por Galicia, avanzará hacia Castilla y León, cruzará Aragón y alcanzará Catalunya antes de desaparecer por el Mediterráneo.
Además, el eclipse será visible, con distintos grados de ocultación, en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque no todas estas regiones quedarán dentro de la franja de totalidad.
Precauciones para una observación segura
Para contemplar el eclipse sin riesgos, es imprescindible utilizar gafas homologadas con norma ISO 12312-2.
Las cámaras, prismáticos y telescopios deben incorporar filtros solares específicos colocados delante del objetivo. También pueden emplearse métodos de proyección indirecta, como una cámara estenopeica o la proyección del disco solar sobre una superficie blanca.
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