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ECLIPSE
Eclipse solar total en directo hoy: última hora del paso de la Luna por España en vivo
Sigue en directo toda la evolución del eclipse, las últimas novedades y los mejores puntos para observarlo
España ya cuenta las horas para vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto comenzará a verse alrededor de las 19:30 horas y podrá observarse con diferentes grados de ocultación desde buena parte del país.
Las gafas son imprescindibles
Para mirar directamente al Sol durante el eclipse hay que utilizar gafas específicas de observación solar que estén homologadas. Las gafas de sol normales no ofrecen la protección necesaria frente a la radiación solar, aunque sean muy oscuras.
¿Y en Madrid?
En Madrid, el fenómeno comenzará sobre las 19:36 horas y llegará a su máximo a las 20:32. El Sol quedará cubierto aproximadamente en un 99,9%, aunque la totalidad no será visible desde la mayor parte de la capital.
Barcelona también tendrá una gran ocultación
En Barcelona, el eclipse comenzará alrededor de las 19:35 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:29. La ocultación será aproximadamente del 99,7%, por lo que la ciudad vivirá un eclipse muy próximo a la totalidad, aunque no llegará a producirse el apagón completo.
¿Dónde se verá el eclipse total?
La franja de totalidad atravesará diferentes zonas de España, desde Galicia y el norte peninsular hasta el este de la Península y Baleares. En estas localidades se podrá vivir el momento en el que el Sol desaparezca completamente durante unos segundos, mientras que otras ciudades quedarán justo fuera de esa franja.
El eclipse llegará al atardecer
Hay otro detalle que hará especial al eclipse de hoy: el Sol estará muy bajo en el horizonte cuando llegue el momento de mayor ocultación. Por eso, no solo será importante el porcentaje de eclipse de cada localidad, sino también encontrar un lugar desde el que haya una buena visión hacia el oeste.
No será igual en toda España
La diferencia estará en la posición de cada lugar respecto a la franja de totalidad. En los puntos que queden dentro de ella, la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar durante unos instantes, mientras que en el resto del país el eclipse será parcial, aunque en algunas zonas la ocultación será superior al 99%.
¿Qué vamos a ver esta tarde?
El eclipse se produce cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y tapa total o parcialmente la luz que llega hasta nosotros. En España podrá observarse desde buena parte del territorio, aunque el grado de ocultación cambiará bastante dependiendo de la localidad desde la que se mire.
¡Bienvenidos al directo del eclipse solar!
España se prepara para vivir esta tarde uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año y aquí vamos a seguirlo minuto a minuto. Te contamos a qué hora comenzará, dónde se verá mejor, cómo estará el tiempo y todo lo que vaya ocurriendo hasta el final del eclipse.
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