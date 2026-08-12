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ECLIPSE

Eclipse solar total en directo hoy: última hora del paso de la Luna por España en vivo

Sigue en directo toda la evolución del eclipse, las últimas novedades y los mejores puntos para observarlo

Eclipse solar

Eclipse solar / JCCM

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Andrea Riera

Pol Langa

España ya cuenta las horas para vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto comenzará a verse alrededor de las 19:30 horas y podrá observarse con diferentes grados de ocultación desde buena parte del país.

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