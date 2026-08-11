Eclipse parcial en Madrid y Barcelona: a qué hora se verá y cuánto Sol quedará tapado

El miércoles que viene, 12 de agosto de 2026, España vivirá una jornada histórica en lo que a la astronomía se refiere con el eclipse total de Sol que muchos aficionados y curiosos esperan desde hace muchos meses.

Será la primera vez desde hace décadas que el astro quedará completamente oculto tras la Luna, aunque solamente será visible en su totalidad en una franja determinada del territorio, que es la que coincide con el trayecto del Sol en el cielo a la hora que sucederá este evento.

Persona viendo el eclipse protegiendose la vista con unas gafas / Archivo

Algunos expertos en la materia ya se han encargado de recomendar a todo el que pueda que se desplace a algún lugar donde pueda vivir la experiencia de verlo en su totalidad y de destacar la diferencia entre ver un eclipse al 100% y verlo al 99,9% siquiera.

Las dos ciudades más importantes de España miran con atención el suceso, aunque en ninguna de las dos se podrá ver de la mejor manera, ya que se encuentran fuera de esta parte de territorio afortunado en este 2026. Sin embargo, sí que se podrá ver de manera parcial y los ciudadanos se preguntan a qué hora deberán alzar la vista al cielo, aunque siempre con las gafas especiales para no dañar la vista, independientemente del porcentaje que se pueda disfrutar.

El eclipse en Barcelona

En la Ciudad Condal el eclipse tendrá inicio a partir de las 19:35 horas, aunque no será hasta las 20:29 horas que llegará a su máximo. El final se espera a las 20:51 horas, momentos antes de la puesta de Sol.

Según la previsión de los entendidos, lo que se verá desde la costa catalana será cómo nuestra estrella se verá tapada en un 99,7% y, por lo tanto, no se llegará a producir ese instante de oscuridad total tan espectacular, como sí que lo hará en la zona sur del territorio.

El eclipse en Madrid

En la capital española ocurrirá algo similar. En la latitud en la que se encuentra la urbe, el eclipse empezará a las 19:36 horas y llegará al máximo a las 20.32 horas, para desaparecer a partir de las 21:13 horas, antes de que el Sol se esconda definitivamente.

Los madrileños podrán ver la esfera solar cubierta en un 99,9% de su totalidad, aunque como pasa en la capital catalana, tampoco ocurrirá ese 'apagón' fugaz característico de los eclipses al 100%. Sí que lo hará en el norte del municipio, cerca de Barajas, que podrá disfrutar de unos brevísimos instantes de un eclipse total.