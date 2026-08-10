El eclipse que puede dañar tus ojos en segundos: así debes protegerte el 12 de agosto

Observar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 requiere protección específica. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no bloquean la radiación solar intensa. Las gafas especiales para eclipses están diseñadas para la observación directa del Sol y deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, que certifica que el filtro solar bloquea prácticamente toda la luz dañina.

El marcado CE es imprescindible, junto con la identificación del fabricante, el número de lote, las advertencias de seguridad y la referencia a la Declaración UE de Conformidad. La OCU advierte que pueden aparecer productos con etiquetados fraudulentos y recomienda adquirirlos en ópticas, planetarios y tiendas especializadas.

Precio y estado del filtro: claves para la seguridad

El precio de unas gafas homologadas es bajo: entre uno y tres euros por unidad. La montura puede ser de cartón o más resistente, pero lo esencial es el filtro solar certificado.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Antes de usarlas, es obligatorio revisar su estado. Si presentan arañazos, perforaciones, arrugas o deformaciones, deben desecharse. Un defecto mínimo puede permitir la entrada de luz concentrada y dañar la retina. También está prohibido utilizarlas junto a prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento.

Cómo colocarlas y cómo usarlas correctamente

Las gafas deben ponerse sin mirar al Sol, preferiblemente de espaldas a él. Quienes usan gafas graduadas pueden combinarlas con las de eclipse sin problema: según el astrofísico David Galadí, es indiferente si las gafas de eclipse se colocan delante o detrás de las gafas de ver; depende de la comodidad.

Durante la fase parcial, no conviene mirar al Sol de forma continuada. Expertos recomiendan observarlo en intervalos breves, alternando con la contemplación del entorno, que también se transforma durante el fenómeno.

Persona viendo el eclipse protegiendose la vista con unas gafas / Archivo

Los menores deben estar siempre supervisados y no deben tener acceso a instrumentos ópticos sin filtro.

El único momento seguro para retirar las gafas

Las gafas solo pueden retirarse durante la totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Es un instante breve y hay que volver a colocarlas en cuanto reaparezca el primer punto de luz. Si el eclipse es parcial en la zona de observación, las gafas no deben retirarse nunca.

El divulgador Jordi Lopesino lo resume así: mientras se vea un "hilillo" de Sol, no es seguro quitarse las gafas.

No es obligatorio mirar directamente al Sol para disfrutar del fenómeno. Existen métodos de observación indirecta totalmente seguros y muy adecuados para niños. Además, el eclipse transforma el ambiente: cambian la luz, las sombras, la temperatura y el comportamiento de la fauna y de las personas.

Como recuerda Marcos Pérez Maldonado, "no te obsesiones con las gafas de eclipse, pero nunca mires directamente al Sol sin ellas". El espectáculo también ocurre a tu alrededor.