ECLIPSE
El eclipse que puede dañar tus ojos en segundos: así debes protegerte el 12 de agosto
Las gafas homologadas con marcado CE y norma EN ISO 12312-2:2015 son la única protección segura para mirar el Sol. Cualquier método casero puede provocar lesiones irreversibles
Observar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 requiere protección específica. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no bloquean la radiación solar intensa. Las gafas especiales para eclipses están diseñadas para la observación directa del Sol y deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, que certifica que el filtro solar bloquea prácticamente toda la luz dañina.
El marcado CE es imprescindible, junto con la identificación del fabricante, el número de lote, las advertencias de seguridad y la referencia a la Declaración UE de Conformidad. La OCU advierte que pueden aparecer productos con etiquetados fraudulentos y recomienda adquirirlos en ópticas, planetarios y tiendas especializadas.
Precio y estado del filtro: claves para la seguridad
El precio de unas gafas homologadas es bajo: entre uno y tres euros por unidad. La montura puede ser de cartón o más resistente, pero lo esencial es el filtro solar certificado.
Antes de usarlas, es obligatorio revisar su estado. Si presentan arañazos, perforaciones, arrugas o deformaciones, deben desecharse. Un defecto mínimo puede permitir la entrada de luz concentrada y dañar la retina. También está prohibido utilizarlas junto a prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento.
Cómo colocarlas y cómo usarlas correctamente
Las gafas deben ponerse sin mirar al Sol, preferiblemente de espaldas a él. Quienes usan gafas graduadas pueden combinarlas con las de eclipse sin problema: según el astrofísico David Galadí, es indiferente si las gafas de eclipse se colocan delante o detrás de las gafas de ver; depende de la comodidad.
Durante la fase parcial, no conviene mirar al Sol de forma continuada. Expertos recomiendan observarlo en intervalos breves, alternando con la contemplación del entorno, que también se transforma durante el fenómeno.
Los menores deben estar siempre supervisados y no deben tener acceso a instrumentos ópticos sin filtro.
El único momento seguro para retirar las gafas
Las gafas solo pueden retirarse durante la totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Es un instante breve y hay que volver a colocarlas en cuanto reaparezca el primer punto de luz. Si el eclipse es parcial en la zona de observación, las gafas no deben retirarse nunca.
El divulgador Jordi Lopesino lo resume así: mientras se vea un "hilillo" de Sol, no es seguro quitarse las gafas.
No es obligatorio mirar directamente al Sol para disfrutar del fenómeno. Existen métodos de observación indirecta totalmente seguros y muy adecuados para niños. Además, el eclipse transforma el ambiente: cambian la luz, las sombras, la temperatura y el comportamiento de la fauna y de las personas.
Como recuerda Marcos Pérez Maldonado, "no te obsesiones con las gafas de eclipse, pero nunca mires directamente al Sol sin ellas". El espectáculo también ocurre a tu alrededor.
- Inés García desvela el motivo por el que no está con Lamine Yamal en Colombia: 'Tengo malas noticias
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
- La reflexión de Santi Cañizares: 'Los futbolistas, salvo que sean hijos de exjugadores, no están preparados para saber gestionar patrimonios
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
- Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
- Vanesa Lorenzo, mujer de Carles Puyol: 'La hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil. En casa es un tema que tenemos muy encima de la mesa
- La sincera crítica de Rafa Nadal a la mentalidad española: 'Desconfiamos de ellos en lugar de admirarlos
- Jorge (23 años), agricultor de Aldea del Rey: 'Mi madre no está de acuerdo con mi trabajo, pero aun así me apoya