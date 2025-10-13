El Ebre, arrasado por la DANA Alice: “Lo que no había pasado en 50 años pasó en 25 minutos”

El Ebre vuelve a sufrir el azote del clima extremo, en un otoño que parece no dar tregua. El territorio ha vuelto a ser golpeado por la fuerza de la lluvia. La DANA Alice ha descargado en pocas horas lluvias torrenciales que han provocado inundaciones, desbordamientos y destrozos en buena parte del Montsià y el Baix Ebre.

En tan solo unas horas, los Bombers de la Generalitat recibieron más de 400 avisos, la mayoría por viviendas anegadas, rescates y cortes de carreteras. Como dijo uno de los vecinos de Godall: “No recordamos nada igual. Y lo peor es que cada vez pasa más a menudo", afirmaba.

Godall, la zona cero

El pequeño municipio de Godall se ha convertido en el epicentro del desastre. Los vecinos aseguran que nunca habían vivido nada similar: “Esto ha sido horroroso”, repetían una y otra vez.

En un bar del pueblo, la gerente relató que tuvo que romper una pared con un extintor para abrir un hueco por el que escapar, junto con una decena de clientes, del torrente de agua que inundó el local en cuestión de minutos. “Utilizamos un extintor para reventar la pared y hacer un agujero por donde huir del agua”, explicaba aún conmocionada.

Amposta supera “lo insuperable”

En Amposta, el alcalde Adam Tomàs reconoció que los daños sufridos este lunes han sido incluso peores que los causados por los 300 litros por metro cuadrado de hace dos semanas.

Un socavón de grandes dimensiones se ha abierto en el polígono de L’Oriola, al paso del barranco de Núvols, una muestra del impacto de unas lluvias que el alcalde calificó como “devastadoras”.

En Sant Carles de la Ràpita, su alcalde Javier Reverté lamentó que “lo que no había pasado en 50 años pasó en 25 minutos”. El temporal anegó calles, garajes y bajos comerciales. Reverté pidió a la Agencia Catalana de l’Aigua y otras administraciones una actuación urgente para adecuar el cauce de barrancos y canales, con el objetivo de evitar que una situación así se repita.

La AEMET avisa de una alerta naranja, debido a que la racha fuerte de lluvia ya ha pasado, pero puede volver a caer otro chaparrón.

El campo, otro gran damnificado

La Unió de Pagesos ha alertado de daños “importantes” en cultivos de olivos y cítricos debido a las lluvias intensas y el barro acumulado en fincas de municipios como Freginals. El sindicato reclama reparar los caminos rurales con urgencia para que los agricultores puedan volver a acceder a sus tierras.

Hasta la tarde de este lunes, los Bombers habían atendido 428 incidencias, 15 de ellas solo entre las 13:00 y las 15:00 horas. Aunque no se han reportado víctimas mortales, los daños materiales son cuantiosos y muchos vecinos han perdido enseres, vehículos y cosechas.