EA Sports: El yerno de Trump lidera la mayor venta de la historia por 55.000 millones de euros a un fondo de Arabia Saudí

Electronic Arts ha hecho oficial la venta de la firma por 55.000 millones de dólares a una empresa privada que tiene el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, dirigido por Egon Durban, y Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.

La operación se ha cerrado por 55.000 millones de dólares y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos fans temen lo que puede significar esto para el lanzamiento de juegos y la libertad creativa de los desarrolladores. La magnitud de la operación se convierte en la mayor compra de la historia, sin tener en cuenta la inflación. El récord vigente se remonta a 2007, cuando varias gestoras adquirieron la energética texana TXU por 32.000 millones de dólares.

El yerno de Trump controla la operación

El nuevo propietario será un grupo liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí, llamado PIF, el inversor Silver Lake y el fondo Affinity Partners, controlado por Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump. La operación está sujeta a la autorización de los reguladores y su cierre definitivo no está previsto hasta el primer trimestre del 2027. El compromiso de la nueva propiedad es mantener al actual consejero delegado, Andrew Wilson, al frente del negocio.

Una de las comunidades que más ha mostrado su rechazo es la de Los Sims 4. El mayor miedo es que los estudios pierdan su independencia a la hora de desarrollar juegos y añadan funciones poco deseadas como las microtransacciones. Recordemos que Los Sims 4 tiene DLCs de pago y actualizaciones gratuitas, pero una vez dentro del juego tienes acceso a todo el contenido.

El futuro de la compañía

El PIF saudí lleva años posicionándose en la industria del entretenimiento digital. Ya controlaba un 10% de EA y había entrado en compañías como Nintendo o la estadounidense Scopely, además de hacerse con la división de videojuegos de Niantic, creadora de Pokémon Go. Con este golpe de efecto, Riad da un paso más en su estrategia de diversificación económica y de proyección internacional, con el objetivo de influir en la cultura global y mejorar su imagen exterior.

Una empresa consolidada que, en palabras de Wilson, busca “de cara al futuro seguiremos ampliando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, abriendo nuevas oportunidades. Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras que inspirarán a las generaciones venideras. Estoy más ilusionado que nunca con el futuro que estamos construyendo”.