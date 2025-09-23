El duro testimonio de Tania Llasera con un directivo de televisión: "No me voy a meter en ningún quirófano"

En los últimos días, Tania Llasera ha concedido una entrevista personal a la revista 'Semana', repasando sus inicios en televisión. La presentadora comenzó su carrera como colaboradora de 'El Intermedio', y posteriormente fichó por Telecinco, cadena donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria.

Durante la citada entrevista, la comunicadora se ha sincerado sobre todos los retos que ha tenido que superar en la pequeña pantalla. En sus inicios en Mediaset, Llasera recuerda que "me parecía fenomenal si había que meter 27 horas a un día de 24 ¡Y encima lo hacía feliz subida en unos tacones!".

No obstante, la presentadora destaca la competencia que existe fuera de las cámaras, especialmente entre compañeras: "Era una guerra encarnizada entre mujeres. Yo recuerdo momentos horribles, sobre todo cuando entré en Mediaset", comienza.

"Había bastantes codazos para que su rata fuera la primera que peinaran las peluqueras. Era una etapa en la que había codazos entre mujeres por todo", relata la colaboradora de televisión.

Además, Llasera recuerda un duro testimonio, cuando un directivo le propuso operarse algunas zonas del cuerpo y adelgazar, algo que rechazó: "Era algo que tenía trabajado porque siempre he tenido mucho problema con la pertenencia en Inglaterra era la española, y en España era la inglesa y recuerdo pensar: 'si no voy a ser 100% de ninguna parte y no voy a pertenecer a nada, por lo menos voy a ser 100% yo'".

"Mi nariz torcida es de mi padre y de lado es de mi madre. Mis tetas son pequeñas, pero son superelegantes. Y aunque una mira Cuenca, la otra Tarragona son ideales y son mías. Y no me voy a meter en ningún quirófano porque un señoro me lo diga", se sincera la presentadora.

En este caso, la edad también fue un factor importante: "Gracias a Dios tuve la suficiente personalidad. También me pilló con 28 años, no es lo mismo que te pille con 20...", reflexiona en la entrevista.

Finalmente, Tania Llasera denuncia en 'Semana' todas las situaciones desagradables que ha vivido en el sector: "Muchas veces me han tomado por tonta y 20 años después creo que me podrían dar muchas más cosas, por eso también creo que parte de mi trabajo es demostrar que puedo ser algo más que la chica guapa".