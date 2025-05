El duro testimonio de Ana María Aldón, ex de Ortega Cano: "No era capaz de salir, no era capaz ni de cocinar"

Este viernes, Ana María Aldón ha visitado el plató de '¡De viernes!', para responder la entrevista de Gloria Camila. La diseñadora ha visitado el programa de Telecinco para expresar su opinión sobre lo relatado por la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano. La ex del torero ha confesado algunos detalles sobre su relación con la influencer, durante la década de matrimonio con Ortega Cano.

En primer lugar, Ana María Aldón ha puesto el foco en como se filtró la noticia del embarazo y el sexo del bebé. "Cuando me dicen que es un niño estamos los cuatro: está Gloria, está su padre, está mi hija y estoy yo. Al día siguiente estaba en las revistas, yo ya no sabía en quién podía confiar", explicaba. La televisiva ha descrito su relación con Gloria Camila como "altibajos".

En este contexto, la diseñadora se ha sincerado sobre las formas de José Ortega Cano y sus palabras sobre ella. "A mí no me molesta que tenga un pedestal con Rocío Jurado, lo que me molesta es que en 50 minutos de una entrevista en casa no tenga una mención para mí", una situación que "lo que me siento ahí es desubicada".

"Él me prometía. Siempre esperaba que llegara mi momento, y mi momento cada vez estaba más lejos y yo cada vez más vieja...", confesaba. La situación era muy complicada para Ana María, e incluso, llegó a tener malos pensamientos.

"No podía más. Toqué fondo de una manera que no era capaz de tomar ninguna decisión. Me quedé 20 días con mi hijo en Costa Ballena porque no era capaz de salir, sentía que todo el mundo me miraba", confesaba ante las cámaras.

En cuanto su conflicto con Gloria Camila, ha explicado el episodio que sufrió en casa de Ortega Cano cuando se estaban separando, y se encontró a José Ortega Cano y su hija sin esperarlo.

"Yo entré en pánico y lo que pensé es que habían entrado a robar. Cuando se entra en una discusión tan acalorada, a la que no estábamos acostumbrados, y entra Gloria, me sentí atacada. Yo no tenía que haber estado así, pero las cosas son como son y el acaloramiento no ter permite pensar. Yo estaba presa del pánico".

De hecho, la colaboradora de 'Fiesta' recuerda que vivió una de las peores épocas de su vida antes de separarse. Ana María Aldón reconoce haber estado en depresión, con una mentalidad negativa. "No era capaz de salir, no era capaz ni de cocinar", explicaba en el programa del corazón.