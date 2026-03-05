El duro testimonio de Adrián Rodríguez tras pasar por una clínica de adicciones: "Las recaídas me hicieron dar el clic"

¿Quién no se acuerda de Adrián Rodríguez, actor español muy conocido por su papel en series como 'Los Serrano' o 'Física o Química'? El intérprete ha estado bastante desaparecido estos últimos años por una buena razón: ha atravesado uno de los momentos más complicados de su vida.

Adrián Rodríguez ha reaparecido en televisión después de recibir el alta de un centro especializado en adicciones donde ha estado en tratamiento, y de ello ha hablado abiertamente durante una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

El actor explicó que abandonó la clínica hace aproximadamente "una semana o semana y media", siempre en coordinación con el equipo médico que lo ha acompañado durante este largo proceso de recuperación.

Aseguró que actualmente se encuentra bien y que tiene una nueva perspectiva sobre su vida, por lo que mira con optimismo hacia el futuro que se le avecina:

"El proceso no ha sido lineal", reconoce Adrián Rodríguez, quien admite que durante los últimos años ha tenido varias recaídas. Sin embargo, lejos de ocultarlas, asegura que han formado parte de su aprendizaje: "Me estoy dando cuenta de que las recaídas me han enseñado aún más dónde no quiero volver".

El actor también reflexionó sobre el sentimiento de culpa que sueñe acompañar a este tipo de situaciones: "Es complicado decir 'otra vez me he fallado', pero al final te das cuenta de que al único que le fallas es a ti mismo".

En estos momentos, vive en Barcelona junto a un amigo que le ha prestado ayuda durante esta nueva etapa. Sigue en tratamiento y está en contacto directo con los profesionales que le han acompañado estos años: "Si en algún momento me encuentro mal puedo contar con ellos".

Rodríguez asegura que ahora su prioridad es construir una rutina estable y encontrar un nuevo propósito. Y por supuesto, no descarta volver al mundo de la interpretación siempre que encuentre la oportunidad.