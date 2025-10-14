El "duro" que puede hacerte millonario: estas monedas de 5 pesetas son un tesoro

El mundo del coleccionismo de monedas está cada vez más en auge, y muchas de las monedas que muchos hemos tenido en nuestra mano, en el bolsillo o en la cartera, ahora se llegan a vender por decenas de miles de euros. ¿Recuerdas los "duros" de las antiguas pesetas? Pues agárrate.

Al igual que ocurre con otro tipo de monedas, los "duros" de 5 pesetas también tienen con su particular olimpo entre coleccionistas. Una de las más valiosas es una pieza acuñada en 1895 durante el reinado de Alfonso XIII, que se ha llegado a vender por más de 80.000 euros en 2024.

¿Qué tiene de especial esa moneda de 5 pesetas? Que está acuñada en plata, pesa 25 gramos y tiene 37 milímetros de diámetro, entre otras características que hacen que sea una serie de monedas realmente únicas. Obviamente, se conservan muy pocas, y menos en buen estado

Y la realidad es que estas monedas de 5 pesetas cada vez tienen más valor: esta pieza en concreto ya se vendió en 2021 por 75.000 euros y se volvió a vender por 80.000 euros en 2022. Es decir, su valor va aumentando de forma considerable con el paso de los años.

Pero no es el único "duro" muy buscado por los coleccionistas de monedas, ya que otras piezas de 1869, por ejemplo, se han llegado a vender por 40.000 euros. Una pieza de 1949 también ha alcanzado precios de 36.000 euros, la moneda de 5 pesetas de 1809 de Gerona tiene un valor de casi 30.000 euros...

Para saber si una moneda tiene valor o no, influyen multitud de factores. El principal es el de la rareza: si se trata de acuñaciones especiales o limitadas, aunque se hayan puesto en circulación habitual durante unos años, suelen ser objetivo de los coleccionistas.

Pero también influyen otras características como su estado de conservación (hay que saber cómo guardar las monedas correctamente para que no pierdan su valor) o errores de fabricación.