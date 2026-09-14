Duro golpe para la pareja de Vinicius tras un trágico accidente: "Tengo el corazón roto"

Un trágico accidente de tráfico ha golpeado a Virginia Fonseca, pareja de Vinicius Jr., que ha recibido una noticia especialmente dolorosa. Su guardaespaldas, Rogério Camilo Ramos, y la esposa de este, Paulla Regina Rodarte Camilo, han fallecido en un accidente de moto ocurrido el pasado domingo en Brasil.

El suceso tuvo lugar en la carretera BR-060, a la altura del municipio de Guapó, en el estado de Goiás. Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencia de la concesionaria Rota Verde Goiás, además de los bomberos y la Policía Federal de Carreteras para atender a las víctimas.

Rogério Camilo, de 53 años, era quien conducía la motocicleta y su muerte fue certificada a las 9:02 horas por el equipo médico de la concesionaria. Paulla Regina, de 43 años, fue encontrada en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencia iniciaron las maniobras de reanimación con la ayuda de los bomberos, aunque finalmente no pudieron salvar su vida.

El fallecimiento de Paulla se confirmó a las 9:26 horas, mientras que las circunstancias del accidente todavía están siendo investigadas.

La noticia llegó a Virginia después de que hubiera acudido al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring. La influencer tardó en pronunciarse públicamente porque, según explicó, quería esperar a que todos los familiares de las víctimas conocieran primero lo ocurrido antes de compartir la noticia con sus seguidores.

"Gente, hace un rato recibí la noticia sobre Camilo (nuestro guardia de seguridad personal) y su esposa; no había publicado nada antes porque esperábamos a que todos los familiares se enteraran, pero desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto", escribió en Instagram.

Comunicado Virginia / Instagram

Virginia quiso despedirse también de quien había estado durante tanto tiempo al lado de su familia y al que definió como una figura de protección para ellos: "Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones".

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La pareja de Vinicius también tuvo presente a la pequeña Heloísa en su mensaje de despedida: "Sabemos que, ahora, tú y Paula serán los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde allá arriba". Virginia trasladó sus condolencias a los familiares de ambos y pidió consuelo para todos ellos en este momento tan complicado.