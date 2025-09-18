Actualidad
Durísimo rifirrafe en el Congreso: Cayetana Álvarez de Toledo acusa a Bolaños de odiarla por "su identidad"
Una vez más, trifulca en el Congreso de los Diputados
La política española se encuentra en uno de sus momentos más complicados. Los partidos políticos no dejan de enzarzarse en disputas que no van a ningún sitio, mientras los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos se tratan de puntillas.
Esta situación se ha vuelto a repetir en el Congreso de los Diputados, que esta semana ha sido escenario de un choque especialmente bronco entre Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia, Félix Bolaño, durante la sesión de control al Gobierno.
La diputada del PP acusó al Ejecutivo de "dinamitar la convivencia" y al propio ministro de atacarla no por sus ideas políticas, sino por su identidad.
En unas acusaciones muy graves sin precedentes, Álvarez de Toledo reprochó que en los cruces habituales con Bolaños se aluda a su apellido, a sus orígenes argentinos o incluso a su familia: "yo no le odio a usted; puedo detestar lo que hace, como la amnistía, pero usted odia lo que soy", dijo sin rodeos.
Se ha comentado en varias ocasiones en la Cámara todo lo que dice la damnificada, por ello aprovechó su última intervención para reivindicar la memoria de sus padres y acusar al ministro de comportarse como un "totalitario" que demoniza, en lugar de debatir.
Además, la diputada también criticó la actitud del Gobierno después de los disturbios y manifestaciones vividas en Madrid durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, acusando al presidente, Pedro Sánchez, de utilizar a la policía como "carne de cañón", habiendo cruzado la línea al "incitar la violencia".
Sin embargo, Bolaños no se quedó callado y calificó las palabras de Álvarez de Toledo de "enternecedoras", situando a la parlamentaria como exponente de "lo peor del PP, pasado y presente".
