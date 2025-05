La dura vida que lleva el hijo del humorista Eugenio: a punto de ser desahuciado

Mucho se ha hablado de la vida que llevaba el humorista Eugenio en sus momentos de mayor popularidad: sexo, drogas y otros problemas de los que ha hablado su hijo, Gerard Jofra, en una conexión en directo con el programa 'Y ahora Sonsoles'. Además, el hijo del cómico catalán también ha revelado su precaria situación económica.

Eugenio murió en marzo de 2001 por un infarto, pero su hijo Gerard sigue recordando a su padre cada día, en parte gracias a varios shows que ha puesto en marcha para honrar la memoria del humorista. Sin embargo, este esfuerzo no ha funcionado y por ello ahora el hijo de Eugenio está endeudado.

Según ha contado el propio Gerard Jofra, debe 19.200 euros del piso que tiene alquilado en Barcelona. Es consciente del problema que genera a la casera del inmueble, pero es incapaz de hacer frente a esa cantidad de dinero.

Gerard Jofra está a punto de ser desahuciado, insistiendo en que su situación económica es muy vulnerable: "no es algo reciente, viene de hace 6 años. Desde que me separé y acabé mi proyecto como actor, dejé de tener interpretaciones".

Admite que en su momento, ya abandonó el piso en el que vivía, y mañana (es decir, hoy) abandonaría el inmueble de Barcelona en el que reside ahora: "cobrarán en cuanto pueda pagarles", prometió en 'Y ahora Sonsoles'.

Gerard Jofra escribió la novela en la que se basa la película 'Saben Aquell', uno de los mayores éxitos del cine español de los últimos años. Pero a pesar de haber trabajado mucho, "dinero nunca he tenido. He estado 24 años haciendo un homenaje a mis padres, sin dinero y gratis. He firmado un libro que se publicó en 2018 con el que no he ganado casi dinero".

Además, señala que nunca ha derrochado dinero: "dejemos ya de decir lo de las drogas y el esoterismo de mi padre, porque tan solo tuvo 6 años malos".

Una entrevista conmovedora del hijo de un humorista que hizo historia, y ahora este atraviesa un momento económico tremendamente complicado.