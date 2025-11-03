La dura realidad de las viudas en España: más de un millón sobreviven con pensiones mínimas

¿Sabías que en España, más de 1,2 millones de mujeres mayores dependen únicamente de su pensión de viudedad para sobrevivir? Según los últimos datos de la Seguridad Social, el 40% de las mujeres mayores de 65 años recibe esta prestación, que en la mayoría de casos constituye su único ingreso.

¿Cuál es el verdadero problema de estas cifras? Que dos de cada tres pensiones de viudedad no alcanzan los 1.000 euros mensuales y la pensión media ronda los 850 euros, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, fijado en 1.184 euros en 2025.

Lo que pasa es que muchas de estas mujeres trabajaron toda su vida cuidando hogares, hijos o familiares, muchas veces sin acceso a un contrato ni cotizaciones suficientes. Son las que se conocen como 'generaciones invisibles', responsables de sostener familias enteras, pero fuera del sistema laboral formal.

Arrate Aranceta es una de estas pensionistas: quedó viuda con tan solo 40 años y 4 hijos a cargo y ahora cuenta su experiencia en Antena 3: con una pensión de apenas 400 euros al mes, sacó adelante a su familia limpiando y cuidando a personas mayores.

Hoy, con 79 años, se puede decir que vive con dignidad, pero recuerdad que fueron momentos muy difíciles tanto para ella como para sus hijos.

Cristina Gomez Díaz, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, exige que la pensión mínima de viudedad quede equiparada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se trabaje en un plan ambicioso para combatir la soledad no deseada y el edadismo, dos problemas que afectan de lleno a muchas de esas 1,2 millones de mujeres viudas.

Cada día son más las personas que exigen una pensión de viudedad justa, sobre todo aquellas que no trabajaban para cuidarnos y que ahora se topan de bruces con una triste realidad: la pensión es insuficiente,