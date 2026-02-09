Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bad Bunny SuperbowlValencia - Real MadridResultado SuperbowlCasadóClasificación LaLigaBarça - Bàsquet GironaRicky RubioBota de OroClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánCamp NouPróximo partido BarcelonaRayo OviedoCarvajalMojicaPichichi LaLigaClasificación Volta Comunitat ValencianaEvenepoelLista Barcelona ChampionsHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaLey alquileresJuegos Olímpicos InviernoDónde ver Seis NacionesGuardiolaPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin

FAMOSOS

La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: "Estamos sufriendo"

El delantero del Como se sinceró con Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta'

Álvaro Morata se pronuncia sobre su ruptura con Alice Campello

Álvaro Morata se pronuncia sobre su ruptura con Alice Campello / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

No están siendo días fáciles para Álvaro Morata, delantero del Como. El atacante español ha puesto punto final a su relación con Alice Campello después de varias idas y venidas. Ambos han intentado solucionar sus problemas sentimentales de todas las maneras posibles, pero, finalmente, no han encontrado la fórmula.

Después de varias semanas sin pronunciarse al respecto, el delantero del Como ha roto su silencio para desvelar los motivos de la separación. Lo ha hecho mediante declaraciones en exclusiva a Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta'.

Morata ha confesado que ambos se encuentran en una situación muy difícil de encajar, ya que no hay ningún culpable de la ruptura: "Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden".

En algunos medios de comunicación se difundió que Campello estaba más afectada que él, algo que él ha desmentido rotundamente. "Alice no lo está pasando peor que yo porque muchos dicen que ella es la dolida", ha señalado al programa 'Fiesta', presentado por Emma García.

"Quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal", ha compartido Morata. Por otro lado, ha querido asegurar que el motivo de su separación no es por una tercera persona.

"Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis", ha comentado el atacante a la colaboradora de 'Fiesta'.

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello / Archivo

Además, Morata ha mostrado su malestar ante este tipo de rumores, debido a que considera que ha afectado directamente a su familia: "Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón".

Noticias relacionadas

Estas declaraciones de Morata no han pasado desapercibidas, pero el jugador espera poner punto final a las especulaciones y pasar página de una vez por todas, para mirar al futuro y dejar atrás el pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  2. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  3. Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: 'Retrasó la firma de la herencia con excusas
  4. Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta
  5. Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas
  6. El brutal choque en el Carrusel Deportivo de la SER por las armas en Estados Unidos entre 'Itu' y Ponseti: 'Yo también las tendría
  7. Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española
  8. El 'fail' en el registro de patinetes de la DGT: La policía no multará, de momento

La sorprendente cifra que se ha embolsado Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl

La sorprendente cifra que se ha embolsado Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl

El momento que nadie esperaba de la Super Bowl: Bad Bunny y Lady Gaga bailando salsa

El momento que nadie esperaba de la Super Bowl: Bad Bunny y Lady Gaga bailando salsa

Bad Bunny reivindica el alma latina de América en la Super Bowl

Bad Bunny reivindica el alma latina de América en la Super Bowl

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello

La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello

Precio de la luz para hoy, lunes 9 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, lunes 9 de febrero: las horas más baratas y más caras

¿Qué evento es más grande, la Super Bowl o la final del Mundial de la FIFA? Los aficionados a la NFL lo tienen claro

¿Qué evento es más grande, la Super Bowl o la final del Mundial de la FIFA? Los aficionados a la NFL lo tienen claro