La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: "Estamos sufriendo"

No están siendo días fáciles para Álvaro Morata, delantero del Como. El atacante español ha puesto punto final a su relación con Alice Campello después de varias idas y venidas. Ambos han intentado solucionar sus problemas sentimentales de todas las maneras posibles, pero, finalmente, no han encontrado la fórmula.

Después de varias semanas sin pronunciarse al respecto, el delantero del Como ha roto su silencio para desvelar los motivos de la separación. Lo ha hecho mediante declaraciones en exclusiva a Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta'.

Morata ha confesado que ambos se encuentran en una situación muy difícil de encajar, ya que no hay ningún culpable de la ruptura: "Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden".

En algunos medios de comunicación se difundió que Campello estaba más afectada que él, algo que él ha desmentido rotundamente. "Alice no lo está pasando peor que yo porque muchos dicen que ella es la dolida", ha señalado al programa 'Fiesta', presentado por Emma García.

"Quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal", ha compartido Morata. Por otro lado, ha querido asegurar que el motivo de su separación no es por una tercera persona.

"Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis", ha comentado el atacante a la colaboradora de 'Fiesta'.

Álvaro Morata y Alice Campello / Archivo

Además, Morata ha mostrado su malestar ante este tipo de rumores, debido a que considera que ha afectado directamente a su familia: "Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón".

Noticias relacionadas

Estas declaraciones de Morata no han pasado desapercibidas, pero el jugador espera poner punto final a las especulaciones y pasar página de una vez por todas, para mirar al futuro y dejar atrás el pasado.