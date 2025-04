La dura caída de Makoke en 'Supervivientes 2025' que pone en riesgo su concurso

Makoke está sufriendo su peor momento en 'Supervivientes 2025'. La televisiva tuvo una fuerte discusión con Joshua y Laura Cuevas, que la acusaron de hacer trampas. Este martes, en 'Tierra de nadie', ha sufrido un aparatoso accidente durante la prueba de recompensa.

Durante la gala, Laura Madrueño comenzó explicando el juego: "Hay que salir corriendo para recuperar esta escalera y portarla por todo el recorrido. Empezaréis en el mar, todos juntos, y utilizaréis la escalera para pasar por las tarimas que hay en el mar hasta la última, donde cogeréis los discos. Es importante decir que no podéis bajar al portar la escalera, tenéis que hacerlo desde arriba", anunciaba.

"Acabaréis el circuito de obstáculos hasta volver a este punto y colocarla de nuevo en su posición inicial, con esos discos, de uno en uno y en orden. Tendréis que ir realizando los lanzamientos atravesando la escalera y golpeando el gong siete veces para que paremos el tiempo. El equipo que lo haga en menor tiempo será el ganador", desarrollaba desde Honduras.

La exmujer de Kiko Matamoros se enfrentó al circuito de calistenia, cayéndose hasta dos veces. Al tercer intento, no pudo resistir el esfuerzo y sufrió una caída contra la arena. "Makoke, ¿estás bien?", preguntó Madrueño.

Makoke, acusada de hacer trampas en 'Supervivientes 2025' / TELECINCO.

La presentadora se preocupaba por el estado de la concursante, y decidió detener la prueba para que el equipo médico pudiera atenderla. Un momento después, Carlos Sobera actualizaba la información y ofrecía el primer parte médico:

"Atención. Como sabéis, Makoke, en la celebración de una prueba de recompensa, ha tenido una caída un tanto aparatosa", comenzaba. "Está controlada en este momento, está en manos de los médicos, pero lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso", advertía el presentador.

Finalmente, su continuidad en 'Supervivientes 2025' ha quedado en el aire hasta la próxima emisión. "El diagnóstico de momento no es concluyente y por eso no tenemos más remedio que esperar. Hay que realizarle más pruebas y después de analizar esas pruebas se tomará la decisión por parte del equipo médico. En la gala del jueves sabremos si Makoke puede continuar", alertaba el comunicador.

En 2024, Makoke tuvo otro accidente mientras concursaba en '¡Vaya vacaciones!'. La colaboradora participaba en un reality de convivencia junto a otras celebridades como Marta Peñate o Tony Spina. En una prueba clave, donde tenía que sortear las piezas de un puzle, no pudo evitar caerse al suelo, golpeándose en un diente: "Se me movió el diente y se me metió para dentro. Me han tenido que poner un retenedor para que se coloque", explicó ella misma.