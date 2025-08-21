Dueños de segunda vivienda en alerta: la multa que podrías pagar si no haces este trámite a tiempo

Según estadísticas oficiales, en torno a 3 millones de españoles cuentan con una segunda vivienda. Se trata de una cifra escasa si tenemos en cuenta que somos más de 48,8 millones de habitantes, pero llamativa teniendo en cuenta el estado actual de nuestra economía y la dificultad de adquirir un hogar.

Muchos de estos inmuebles se encuentran alquilados, vacíos o están destinados a uso vacacional. En cualquier caso, la Agencia Tributaria ha aprovechado el verano para recordar que deben aparecer correctamente en la declaración de la Renta.

¿Qué sucede si un inmueble, por mucho que sea segunda residencia, no aparece en la declaración? Hacienda amenaza con importantes sanciones económicas que doblan el coste de lo que no se ha declarado.

Las consecuencias de no declarar en la Renta las segundas residencias

Se puede dar el caso de que esta segunda vivienda no genere ingresos: tienes una casa en la playa que solo se utiliza en verano. Aunque no genere dinero, esta vivienda se tiene que declarar porque son bienes "a disposición del propietario". Esto quiere decir que se añade un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble.

El cargo suele estar en el 2%, o bien en el 1,1% si la referencia catastral se revisó en la última década. Y si se trata de una vivienda turística, el porcentaje y el cálculo se aplica sobre aquellos meses en los que no estuvo en alquiler. Es decir, tener un inmueble vacío también conlleva un coste al propietario.

En cuanto a las multas, si el importe no supera los 3.000 euros suele ser el caso más leve. En cambio, algunas sanciones son mucho más graves si se demuestra que hubo intención de defraudar a Hacienda, con porcentajes de recargo que alcanzan el 100% o el 150%.

De esta forma, comprueba si en la última declaración de la Renta presentaste adecuadamente el segundo inmueble que tienes, porque de lo contrario, te puedes llevar un buen susto.