Duelo de 'pullas' en una cita de First Dates: "¿Qué me estás contando?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Al programa ha acudido Víctor, un auxiliar y cantante de 21 años, y su cita ha sido África, una monitora infantil que tiene la misma edad. Han hecho buenas migas en la barra, y se han dirigido a la mesa para disfrutar de una cena agradable. Allí han hablado de música, y ella ha recalcado su afición por el 'techno'. El chico ha dicho que "se ha quitado", algo que a África le deja "loca".

Entre todos los temas tratados durante la cena, han hablado de relaciones pasadas. Víctor nunca ha llegado a oficializar sus romances, y África ha tenido una relación estable con un chico y con una chica. La cita ha dejado un momento curioso cuando el chico ha querido demostrar sus dotes como cantante ante todo el restaurante. "Yo le Veo futuro", ha dicho África.

A la hora de tomar la decisión final, África ha dicho que no tendría una segunda cita. "Mi pareja le tiene que gustar tanto el 'techno' como a mí. Ahí chocaríamos mucho". Víctor ha opinado lo mismo, y ha comenzado una serie de 'pullas' entre ambos. "A ella le falta arte, eres muy del norte".

La frase ha sorprendido a África. "¿Qué me estás contando?", ha respondido. "Eres tú muy 'echao palante', no te jode. Yo soy de vocalizar". Él ha dicho que tiene buena dicción, y se ha llevado un "Bueno, eso habrá que verlo".