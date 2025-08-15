Duelo en la pasarela: Muere Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia, a los 30 años

Los certámenes de belleza son concursos muy exigentes donde el culto al cuerpo femenino o masculino se eleva a la máxima expresión.

Por eso, se crea una comunidad que lamenta de forma conjunta el tipo de noticias como la que se ha conocido recientemente.

La modelo rusa Kseniya Alexandrova ha muerto a los 30 años de edad, según informa el concurso en el que se coronó como Miss Universo Rusia 2017, cuando tan solo tenía 23 años. Según indica la prensa del país, la causa habría sido un accidente de tráfico.

Según la poca información que dilucidan los rusos, el suceso ocurrió en julio y fue propiciado por el choque contra un alce que saltó al vehículo en el que iba la modelo y su marido.

Alexandrova sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue rápidamente llevada a un hospital para tratar de salvarle la vida, sin éxito, el pasado 12 de agosto.

"La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova", apunta en una de sus últimas publicaciones en Instagram la cuenta oficial del evento.

"Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", ha querido recordar el certamen junto con un vídeo de su participación.

La joven no solamente era una 'cara bonita', pues se había formado en psicología y en el mundo de las finanzas. Además, para más inri, ella y su marido habían contraído matrimonio a principios de año.