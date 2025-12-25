¿Te duele la mandíbula? No siempre es estrés: el aviso de un médico

El dolor mandibular y el bruxismo son dos cuestiones médicas que se suelen asociar al estrés y a la tensión emocional, pero es importante ser consciente de que no siempre esa es la principal razón que se esconde tras estas patologías.

Así lo advierte el doctor Eduardo Cardona, médico experto en Medicina Estética y salud funcional, quien señala que en muchos casos, el origen del problema se encuentra en un trastorno de la articulación temporomandibular (ATM o TMJ).

¿Por qué te puede estar doliendo la mandíbula?

El médico ha intervenido recientemente en el podcast Diario de Belleza y allí explicó que esta articulación, encargada de conectar la mandíbula con el cráneo, desempeña un papel fundamental en acciones cotidianas como hablar, masticar o bostezar.

Cuando la articulación temporomandibular no funciona correctamente, puede generar un efecto en cadena que termina yendo mucho más allá de una simple molestia puntual:

"Dolor al abrir la boca, chasquidos al masticar, rigidez al despertar o dolores de cabeza frecuentes no siempre tienen relación con el estrés", afirma el doctor Eduardo Cardona, quien destaca problemas como el bruxismo crónico, una mala postura corporal, la tensión muscular mantenida en el tiempo, traumatismos o factores anatómicos.

Además del dolor facial, este trastorno puede limitar la apertura bucal e incluso provocar asimetrías en el rostro, afectando por lo tanto a la salud y a la estética. De ahí que Cardona recomiende recibir un diagnóstico adecuado y acudir a odontólogos especializados para proceder con un abordaje profundo y preciso.

En cuanto al tratamiento, el experto advierte que soluciones puntuales como el bótox pueden aliviar la hiperactividad muscular, pero no deben utilizarse de forma aislada. La estrategia más eficaz combina férulas nocturnas, fisioterapia especializada, corrección postural y técnicas de manejo del estrés.