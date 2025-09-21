'Se duchan dos o tres veces': una española cuenta en primera persona cómo le choca la higiene en Corea

Cuando viajamos por países europeos, en la mayoría de las ocasiones disfrutamos de las cosas nuevas que descubrimos en esas regiones, donde siempre suele haber algunas diferencias culturales pero el choque pocas veces es demasiado grande.

O al menos, no lo es tanto como cuando viajamos a otros continentes del mundo, como a países africanos o, en el caso del que vamos a hablar hoy, asiásticos, como ocurre en Corea del Sur.

Una española creadora de contenido llamada Mikaela Rivero lleva viviendo varios años en el mencionado país asiático donde hay numerosas diferencias culturales con España, como es normal. Y algo que le ha sorprendido e incluso le ha supuesto algún enfado que otro ha sido el tema de la higiene, según comentó en un reciente podcast.

Explicó cómo fue a una tienda de ropa donde estaba interesada en probarse una falda, pues allí no hay tallas variadas, "y no me la podía probar", asegura Mikaela.

Explicó que no es que las clientas no pudiesen probarse la ropa, ya que muchas coreanas entraban al probador, así que preguntó y le dijeron que no podía probárselas porque iba a dejar olor. "Como las coreanas no huelen sí que se pueden probar la ropa. [...] Me cabreé un montón".

La cosa no termina ahí. Explica que la higiene para los coreanos es muy importante, y la prueba de ello está en que "se duchan dos o tres veces" al día.

En general, en el podcast también comentó otras diferencias culturales entre España y Corea y dice que las relaciones amorosas a las que se enfrentó allí también se llevaban de una forma distinta, siendo los inicios de las relaciones mucho más intensas que en España.