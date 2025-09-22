Dua Lipa 'se carga' de forma fulminante a su manager tras un boicot propalestino

Dua Lipa ha tomado la decisión de despedir a su manager, David Levy. La artista ha prescindido de sus servicios a raíz de una carta que el propio representante envió a un grupo de rap irlandés en el festival de Glastonbury, por su postura propalestina. El conflicto salió a la luz cuando se filtró un correo electrónico que Levy había enviado de manera “privada y confidencial” a los organizadores del evento. En dicho mensaje solicitaba cancelar la presentación de Kneecap, acusándolos de mantener supuestos vínculos con Hezbollah y de promover ideas antisemitas. Sin embargo, los responsables del festival ignoraron la petición y permitieron que el grupo actuara sin inconvenientes.

Para Dua Lipa, el gesto de su representante fue una falta grave y contraria a los valores que ella defiende. Pese a que Dua Lipa ha sido una figura muy reivindicativa con el país del Medio Oriente, sintió que Levy estaba actuando en contra de la causa que ella apoya y de la libertad de expresión artística, además de que su comportamiento podría dañar su imagen pública y su coherencia con los valores que defiende.

La artista, muy contrariada éticamente

La cantante británica, de raíces kosovares, es conocida por su postura en apoyo a Palestina y por denunciar la violencia en la región, por lo que la intervención de Levy fue interpretada como un acto que iba en contra de sus principios. No es la primera vez que la intérprete genera debate con sus opiniones políticas. En los últimos años, ha utilizado sus redes sociales para expresar su solidaridad con el pueblo palestino, lo que le ha ganado tanto admiradores como detractores. Su decisión de despedir a Levy refuerza su imagen de artista comprometida, dispuesta a tomar decisiones difíciles para mantenerse fiel a sus ideales.

Incluso con las críticas que han recibido por expresar apoyo a organizaciones como Hamás y Hezbollah en otros escenarios, el trío continuó su gira y se presentó con normalidad.

Doble ruptura

Además de Dua Lipa, la banda británica Massive Attack también decidió cortar lazos con Levy, sumándose al rechazo por su intento de censura.

Actualmente, la cantante sigue representada por otro agente de su equipo en la agencia William Morris Endeavor, lo que garantiza que su carrera siga en marcha sin contratiempos.