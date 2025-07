Drink Home Ibiza: “Cuando Messi y Neymar jugaban juntos, tuvimos que ir a la montaña con el datáfono”

Desde un rincón de la isla de Ibiza nació una idea. Carmen Romero, fundadora y CEO de 'Robiza Wine' y directora creativa de Drink Home Ibiza, junto a Gerard Martínez, el fundador de la empresa, detectaron una necesidad clara: los futbolistas requerían más facilidades durante sus vacaciones. Desde villas de lujo hasta yates, pasando por entregas exprés de bebidas y servicios de catering… todo en apenas 20 minutos y con absoluta discreción.

Con ese objetivo en mente y una alta demanda, Carmen y Gerard han viajado a Barcelona para visitar las oficinas de SPORT. Vestidos con looks veraniegos que evocan la esencia de la isla, nos contaron cómo Ibiza se ha convertido en el destino favorito de muchos deportistas y cómo han dado con la clave de su negocio. Algunos de ellos te sonarán, y mucho.

Se cumplen prácticamente 12 años desde que nació vuestro proyecto en Ibiza, ¿cómo surge la idea?

Gerard Martínez: La idea nace de un viaje de amigos en Ibiza durante un copeo. Nos faltaban bebidas, no sabíamos a quién contactar o a dónde llamar. Entonces nos dimos cuenta de que había un ‘agujero’ en el mercado que nadie lo estaba cubriendo... empezaba explicando el fundador del negocio.

Los dos/tres primeros años fueron más de 'test'. En total, hicimos unos 13 pedidos. No fue como esperábamos, aunque en Instagram nos empezaron a seguir unas 4.000/5.000 personas. Detectamos que teníamos una fuerza detrás y que estábamos transmitiendo algo. La demanda fue creciendo, a través de los contactos y familiares (los dos/tres primeros años).

Empezamos con las redes sociales y eso fue como una señal de que el negocio se podía expandir más allá del Delivery, es decir, en alquiler de barcos, de villas, jets privados, etc. Con el tema jugadores, si hay un jugador que está muy contento, sabes que seguramente le pase el contacto a todo el vestuario.

Drink Home Ibiza / @drinkhomeibiza

Además de vino, villas y bebidas alcohólicas, ¿qué otros productos ofrecéis?

Carmen Romero: Colaboramos principalmente con marcas de gama media y premium, y organizamos eventos personalizados según las necesidades del cliente. Además disponemos de un almacén propio con una variedad de bebidas para cubrir distintas preferencias, desde tequila hasta whisky. Por lo que hace a las villas, trabajamos con los propietarios, tanto conocidas como ‘off-market’, adaptándonos a perfiles familiares o de grupos más festivos.

"Con el tema jugadores, si hay un jugador que está contento, sabes que seguramente le pase el contacto a todo el vestuario" Gerard Martínez — Fundador de Drink Home Ibiza

Además, tenemos alquiler de barcos de distintos estilos, y recientemente hemos ampliado nuestros servicios a helicópteros y jets privados. En general, cubrimos cualquier necesidad en Ibiza, como catering o experiencias exclusivas, apoyándonos en una sólida red de contactos.

A raíz de estos contactos, gestionáis a muchos tipos de clientes, algunos más discretos y otros que son figuras públicas, ¿cómo llegáis a estos deportistas o cómo contactan con vosotros?

G.M: Normalmente, siempre vienen a través 'del amigo del amigo', lo ha recomendado 100%, el boca a boca, pocas veces te escriben ellos por Instagram o te llaman directamente, si no siempre viene recomendado por algún amigo.

¿Habéis firmado algún contrato de confidencialidad?

G.M: Nunca hemos firmado ningún contrato de confidencialidad, porque durante 12 años, hemos crecido con ‘ver, oír y callar’, trabajando en silencio. Al final lo que buscamos nosotros es eficiencia, tú me llamas o quieres que te monte esto, yo te lo hago, si luego hay la posibilidad de hacer alguna foto o poder hablar o lo que sea, pues encantados, pero nosotros siempre respetamos la privacidad. La gente cuando viene a Ibiza, viene para desconectar y porque sabe que es una isla donde realmente se respeta mucho a los famosos. No es lo mismo que Barcelona o Madrid.

Las villas ofrecidas en Ibiza / Xavi Espinosa | SPORT

Os llama un número, y de repente es un deportista super famoso. ¿Cómo lo lleváis?

C.R: A veces te sorprende porque coges el teléfono, te dicen su nombre, o te habla el representante, y luego llegas a la villa y te encuentras con ese tipo de cliente que no te lo esperabas (de la NBA, NFL), pero a todo el mundo lo tratamos por igual”.

Tenemos como bien dices, clientes que son más personajes públicos y luego tenemos otras personas que son multimillonarias y no conoces, como CEO's de empresas. Nosotros formamos al equipo para que sepan cómo tratar o servir a una persona con diferente nacionalidad o demanda, e intentar ser lo máximo profesional y discreto posible.

G.M: Algunos clientes se han hecho también amigos de nosotros y hay esa dualidad de saber que son clientes pero también, hay una afinidad. Te hablo de muchos entrenadores actuales y ex entrenadores que han ganado Champions. Un ejemplo de futbolista es Thiago Alcántara. Cuando estaba en el Bayern de Múnich, llegó sobre las once de la noche en Ibiza. Tenían que ir a Formentera porque los estaban esperando y no tenían la posibilidad de llegar a la isla. En ese momento ya no había ferris, porque era tarde y, por tanto, ninguna posibilidad de desplazarte.

"La gente viene a Ibiza porque saben que es una isla donde realmente se respeta mucho a los famosos. No es lo mismo que Barcelona o Madrid" Gerard Martínez

Es decir, el transporte también lo gestionáis, ¿no?

G.M: No, pero sí favores. Lo fuimos a buscar a la terminal de los Jets, lo llevamos al puerto y yo me fui con él con un 'barquito' a Formentera. Lo dejamos y nosotros nos volvimos para allí. Esto es un detalle que lo ha recordado toda la vida. Hubiera tenido que dormir en Ibiza y se hubiera saltado la noche que tenía preparada, que no sabemos qué es lo que le deparaba allí, pero con sus amigos obviamente.

Tendréis muchísimas anécdotas para contar…

G.M: Sí, por ejemplo con Jordan Pickford, el portero de la selección inglesa. Hace cinco años él tenía una oferta de una villa por 100.000 euros y, a través de otro jugador del Arsenal, venía recomendado y me pasaron el contacto. Entonces me dijeron, esta villa, ¿qué te parece? Y me pasó el precio. Y yo le dije: “Jordan esta villa nosotros la tenemos en gestión y vale unos 30.000 euros”.

Algo no cuadraba. Él al principio pensaba que nosotros le estábamos engañando. “Me han dicho que eran 100.000”, decía. Realmente le estábamos haciendo ahorrar unos 70.000 euros. A raíz de esto, nos lo adquirió a nosotros, muy agradecido, y nos ganamos el teléfono de muchos jugadores de la selección inglesa.

C.R: Son experiencias divertidas e improvisadas, pero intentamos ayudarlos en la medida de lo posible.

Pickford, Zidane y Vinicius han sido clientes de Drink Home Ibiza / Xavi Espinosa | SPORT

Al final, creáis este vínculo con los futbolistas, también de confianza. Jugadores, por ejemplo, que suelen aparecer por Ibiza, como Neymar o Vinicius, ¿los habéis gestionado?

G.M: Sí, siempre digo que los brasileños son los mejores porque son muy animados y divertidos. Hacen pedidos de todo tipo. Al final, yo creo que también es un poco la cultura. El jugador europeo viene más con la familia o con algún amigo, y los brasileños o argentinos, vienen más como grupo. Al venir con amigos hay mucha más gente, y, por lo tanto, los pedidos son más generosos, dice.

En la isla suelen ir Zidane, Mauricio Pochettino, Pirlo y otros entrenadores. Mantenemos una gran relación con ellos" Carmen Romero

¿Alguna vez os han dicho de quedaros en alguna de las fiestas? ¿Tenéis tiempo?

C.R: A veces podríamos colaborar o ayudar más activamente, pero por cuestión de tiempos o principios, preferimos no hacerlo directamente. No queremos que se nos acredite como si buscáramos protagonismo o estuviéramos aprovechándonos de la situación. Valoramos mucho el espacio y el tiempo de los demás, y lo que más nos importa es que quienes están aquí disfruten entre amigos, sin sentir ningún tipo de presión. Si en otro momento se da la ocasión, lo haremos con gusto, pero no decimos que sí de primeras porque no va con nuestra forma de ser.

G.M: Y luego te diría que reside mucho ex entrenador, es decir, un Zidane, un Andrea Pirlo, un Mauricio Pochettino. Los puedes ver prácticamente casi cada día por allí, tan tranquilos.

¿Y algún jugador del Barça que os haya contratado o pedido algún servicio?

G.M: A ver, algunos no los podemos decir por privacidad, o futbolistas que ya no están tan activos no podemos dar nombres.

Drink Home Ibiza atendiendo a SPORT / SPORT

¿Os ha llamado algún club para colaborar con vosotros o para ofrecer algún servicio así de final de temporada o, por ejemplo, en la liga de la competición?

G.M: Hay muchos jugadores del Athletic de Bilbao o de la Real Sociedad, sí que vienen en grupo, pero no es el club que te llama y te dice soy de la Real Sociedad y voy a venir con toda la plantilla. Una anécdota es con el Paris Saint-Germain cuando estaban Neymar, Messi y Mbappé. Hicieron una fiesta para todo el equipo en una villa conocida de Ibiza. Y pidieron el vino Robiza, pero cuando fuimos, como había inhibidores y no iban los móviles, no funcionaba nada. Tampoco podían pagar con tarjeta. Me tuve que ir con un responsable del Paris Saint-Germain con el jeep, fuera de la villa, a un lado de la montaña, hasta que podía haber señal para pagar.

"El PSG de Neymar, Messi y Mbappé nos hizo un pedido, aunque no había cobertura para pagar". Gerard Martínez

Sobre la facturación y la demanda, en verano debe de ser brutal…

G.M Sí, pero cada vez te diría que menos. La isla de Ibiza lo que está intentando hacer es alargar la temporada. Enero y febrero es cuando está todo más parado, justo después de Reyes. Pero a principios de marzo todo empieza de nuevo. Junio y julio son nuestros mejores meses.

¿Tenéis pensado expandiros fuera de la isla, o de momento os queréis centrar unos años en Ibiza y después, si el negocio crece muchísimo más, iros por otros territorios?

G.M: A ver, tenemos varias propuestas, pero no todo depende de ti. Por ejemplo, hace cuatro años abrimos en Cancún, ‘Drink Home Cancún’, y al principio iba muy bien, pero a los tres meses el gobierno nos exigía que hubiera trabajadores mexicanos, un almacén como un campo de fútbol… unas cosas que no tenían mucho sentido. Cada país tiene sus normas. Pero sí es cierto que a 10.000 kilómetros no es fácil poderlo controlar, aunque tengas, en este caso, una sociedad allí.

"Hoy en día recibimos pedidos hasta en invierno, la isla no duerme" Carmen Romero

Y aparte he visto que tenéis un producto especial que se llama Fauna Drink Wine.

C.R: Quisimos coger animales en peligro de extinción que son, el erizo, el erizo de tierra, la lagartija y un caballito de mar y representar nuestras botellas de vino de Robiza, porque cada uno también es un elemento de la naturaleza, todos los diseños. Y luego de estas ventas, damos también un porcentaje a la protección de Ibiza y Formentera. Colaboramos con varias organizaciones en ánimo de lucro para que haya una recogida de playas de plástico.