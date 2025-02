Frank Cuesta, obligado a abandonar el santuario y Tailandia tras sus problemas con Yuyee: "Puedo terminar en la cárcel"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Además, hace unos años que creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies.

Este lugar estuvo en peligro hace unos meses, y es que Yuyee, la exmujer del naturalista, le demandó y le exigía 225.000 euros si quería hacerse con los terrenos. Tras varios intentos de acuerdo y un posible abandono, finalmente, el extenista se quedó con el Santuario Libertad.

Hace una semana, Cuesta compartió un vídeo en el que explicaba que Yuyee había interpuesto "tres querellas criminales" en las que se piden cárcel, deportación y dinero: "No se ha puesto para ganar algo, ha sido para destruirme a mí, al santuario y como daño colateral hacerle daño a Zorro (...) Puedo ir a la cárcel, me pueden deportar y además pueden ponerme una multa gorda. Hablé con un abogado y me dijo que ya me podía ir de Tailandia antes de que empezara el proceso porque me iban a empapelar".

Ahora, el herpetólogo ha anunciado que se ve obligado a dejar el santuario por culpa de las demandas, y que la única manera de que el centro siga funcionando, es que él se vaya: "Zorro estará en Tailandia trabajando para el santuario y yo me iré y haré dinero desde fuera para mantenerlo".

Frank ha explicado que, debido a los problemas judiciales, habrá cambios en el santuario: "No voy a dejar a los animales solos ni van a salir de aquí. Estamos preparando un equipo de gente supervisada, gente local, acostumbrada a trabajar con animales. Una persona vendrá cada semana a supervisarlo todo. Habrá personas que alimenten a los animales, que los mantengan".

El naturalista ha anunciado que se tendrá que ir de Tailandia: "Lo iremos viendo a medida que los acontecimientos se vayan sucediendo y con varios escenarios posibles. Yo seguramente si no estoy en Tailandia seguiré haciendo directos con las cámaras. Aquí hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me expulsen y la posibilidad de que para evitar problemas llegue a un acuerdo y me vaya de Tailandia".

Sin embargo, el herpetólogo ha querido tranquilizar a sus seguidores, mostrándose optimista: "Para mí el triunfo es haber creado este Santuario, este es un vídeo triunfalista".