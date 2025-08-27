La drástica decisión de Kiko Rivera tras confirmarse su ruptura con Irene Rosales: "No es fácil"

Se acabó el amor entre Kiko Rivera e Irene Rosales después de once años. La expareja se dio el 'sí, quiero' en 2016, cuando un año antes ya había nacido su primera hija en común, Ana. No fue hasta tres años más tarde que nació su segunda hija, Carlota. La relación entre ambos siempre ha generado mucha controversia por los conflictos personales o las posibles infidelidades, entre otros aspectos.

La exclusiva la ha publicado la revista 'Semana', donde han comunicado que la pareja ha decidido poner punto final al matrimonio después de varias idas y venidas. En esta ocasión, parece que no va a ver vuelta atrás. El medio ha señalado que "la ruptura se ha producido en términos cordiales y no hay terceras personas implicadas".

La noticia está dando mucho de qué hablar, y Kiko Rivera ha querido compartir con todos sus seguidores un comunicado explicando lo ocurrido. El hijo de Isabel Pantoja ha querido dejar claro desde un inicio que "no voy a sacar partido económico de esta situación".

El cantante ha expresado que no "voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", debido a que "me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras".

La expareja de Rosales ha manifestado que ya está mentalizado en afrontar su 'nueva' vida. No obstante, antes ha querido exponer la situación: "Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos".

"No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", ha escrito en el comunicado de Instagram.

Ambos comparten el mismo pensamiento: lo más importante son sus hijas. "Son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", ha comunicado.

El cantante de 'El Mambo' ha declarado que "la vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar", ya que "hoy no empieza un final, empieza una transformación".