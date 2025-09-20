La drástica decisión de David Muñoz, de Estopa: "Lo que menos esperaba"

Uno de los dúos más destacados de España, formado por los hermanos catalanes David Muñoz y José Manuel Muñoz, más conocidos como Estopa, están en boca de todos tras la drástica decisión que ha tomado David. El cantante de rumba catalana ha decidido volver a la universidad para estudiar el Grado de Historia.

Varios alumnos de la Universidad de Barcelona fueron quienes compartieron la noticia en redes sociales, sorprendidos al encontrarse con el cantante en su primer día de clases de la carrera universitaria.

Una compañera de la carrera publicó en X, antes Twitter, que el artista iba a asistir a su clase durante los próximos años: "Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz, de Estopa, estudiara en la uni conmigo".

Tras conocerse la noticia, la reacción de los usuarios de X fue inmediata y desató la locura: "No me lo esperaba", "Los Estopa pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran" o "Se ha hecho la foto a cambio de los apuntes".

cosas que no me esperaba de 2025: que david muñoz de estopa estudiara en la uni conmigo pic.twitter.com/Bm0VPL92EX — carolina góngora🐀 (@miaurolina) September 18, 2025

No obstante, la periodista Laura Fa ya dio a conocer en exclusiva esta noticia, confirmando que el mítico artista de Cornellà iba a matricularse en el Grado de Historia, motivado por el interés que siente desde hace varios años por la historia antigua.

A pesar de esta decisión, el artista tiene claro que compaginará sus estudios con su carrera musical, ya que algunos fans del dúo, al enterarse de la noticia, llegaron a poner en duda su continuidad en los escenarios.

Estopa cantará en 'La Mercè 2025'

El dúo tomará el relevo de Rosalía, ya que será el encargado de inaugurar la selección musical de canciones que sonarán en el Piromusical de La Mercè 2025, que se celebrará el 28 de septiembre a las 22:00 horas en la avenida Reina María Cristina.

El Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) destacó que Estopa es uno de los grupos "más emblemáticos surgidos en Catalunya y que ha conectado con distintas generaciones con su estilo único".