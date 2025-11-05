El drama de Santiago: 47 años cotizados y hoy sufre un recorte del 24% en su pensión

El caso de Santiago es uno de los muchos que siguen existiendo a día de hoy en España en cuanto a pensionistas que no quedan satisfechos con su jubilación. Santiago trabajó desde los 14 años y cotizó 47 años, pero hoy, con 61 años, se siente castigado por el sistema de pensiones.

Ahora su historia ha sido difundida por la asociación Asjubi40 en YouTube, reflejando el descontento de miles de trabajadores que comenzaron su vida laboral siendo menores de edad y que, tras décadas de aportaciones, ven recortadas sus pensiones de manera permanente.

"Después de haber cotizado 47 años, me penalizan un 24%", denuncia públicamente Santiago. Y es que la reducción no es temporal, es de por vida, y la califica como "una cadena perpetua".

Todo comenzó cuando, tras ser despedido, pasó varios meses en el paro. La normativa le obligó a jubilarse anticipadamente porque su pensión prevista superaba la prestación por desempleo: "no fue una elección, fue una imposición".

Santiago tiene claro que lo que más le duele es la falta de coherencia del sistema: "una persona con 26 años cotizados le queda un 76% de su pensión; con 47 años, me queda exactamente lo mismo".

Su objetivo no es obtener privilegios, sino justicia para aquellos que empezaron a trabajar muy jóvenes y han aportado al sistema durante una vida completa.

Por otro lado, Santiago critica la idea de que los mayores necesiten menos dinero: "decir que los mayores necesitan menos dinero es mentira. Cuando somos personas mayores, necesitamos más para medicinas y cuidados". Recordamos que las residencias de ancianos, por ejemplo, no son precisamente económicas.

En este sentido, la asociación Asjubi40 ha convocado movilizaciones y ha llevado su reclamación a Bruselas, donde piden que se eliminen las penalizaciones una vez alcanzada la edad legal de jubilación.