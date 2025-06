El drama amoroso de un trabajador de BBVA en 'First Dates': "Me han rechazado por gustarme el manga y el anime"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

Durante el programa del martes se pudo ver una de las citas más curiosas de las últimas fechas. Por un lado, Javier, de 30 años, informático de desarrollo y soporte en BBVA. Por otra lado, Katia, una chica de 36 años, que llegaba al programa en busca de un hombre que le encajase por su forma de ser. Pero se ha encontrado con una cosa totalmente diferente.

La historia de Javier es muy curiosa. El trabajador de uno de los bancos referentes en España, ha vivido varios episodios trágicos en el amor. "He pasado de Indiana Jones, aventurero, a ser un otaku amoroso. De hecho, la gente lo tiene mal visto. Me han rechazado por gustarme el manga o el anime".

Ser otaku significa ser un fanático apasionado de la cultura japonesa, especialmente de animé, manga, videojuegos y cosplays. En Japón viene de "friki". En el contexto de la cultura occidental, "otaku" puede referirse a alguien que tiene un interés muy profundo y obsesivo en cualquier tema o afición, incluso si no está relacionado con la cultura japonesa.

Poca conexión entre ambos...

Desde el primer momento, la sintonía no ha fluído de la mejor manera entre ambos. Katia lo consideraba muy "pequeño" para ella, a nivel físico. "No es que me gusten grandotes, pero bueno es pequeño para mí, veremos...", decía. Sin embargo, con el paso del programa, Katia ha sido más duro con él. La llama se apagaba. "Sus técnicas de ligar, son más bien pobres", decía. "Su manera de hablar es de como si no hubiese salido nunca a la calle", criticaba Katia.

La cita ha ido fluyendo, con dos puntos de vista distintos. Javier estaba muy convencido de que Katia le encajaba. "He estado estudiando arqueología. Todo nace en África. A mí me llama la atención las chicas africanas", decía. Pero, una conexión es cosa de dos, y a Katia no le interesaba nada Javier.

Con las cartas sobre la mesa, Katia no dudaba en rechazar a Javier a la hora de decidir si se darían una segunda cita. Otra vez será.