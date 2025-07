Dra. María Muñoz, especialista en aparato digestivo: "El arroz mal conservado puede causar intoxicación"

La intoxicación alimentaria es una afección que se transmite por los alimentos, debido a gérmenes y otros elementos dañinos que se encuentran en algo que las personas han comido o bebido. Esta enfermedad presenta varios síntomas como malestar estomacal, vómitos o diarrea.

Para evitar una intoxicación, es fundamental conservar los alimentos de la forma correcta. En este contexto, la doctora María Muñoz, especialista en aparato digestivo, ofrece consejos y recomendaciones para sus casi 40.000 seguidores a través de redes sociales.

En su última publicación, la experta ha hablado sobre las curiosidades del arroz y los riesgos de una mala conservación. "¿Sabías que el arroz cocido y luego congelado puede tener menos calorías?", comienza diciendo en el vídeo. "Cuando cocinas el arroz y luego lo enfrías, parte del almidón se transforma en lo llamado almidón resistente".

Esta característica produce menos calorías absorbidas y reduce el impacto de los picos de glucosa, tal y como explica la especialista: "El almidón cambia su estructura al enfriarse, se vuelve más difícil de digerir; ese almidón resistente no se digiere ni se absorbe como glucosa, sino que pasa al colon como una fibra teniendo un efecto prebiótico".

No obstante, hay que calentarlo de la forma adecuada. "Si lo congelas y luego lo recalientas suavemente, el efecto se mantiene. Esto no convierte el arroz en light, pero sí es una estrategia útil si lo consumes a menudo o buscas controlar el índice glucémico", añade en su explicación.

Ahora bien, esta práctica tiene su riesgo y podría provocar una intoxicación alimentaria. "Pero ojo, también puedes intoxicarte si no lo haces bien. El arroz mal conservado puede causar intoxicación por el bacilus cereus, una bacteria que no se elimina solo con calentar y que puede causar diarrea".

Una persona sufre de dolor de estómago. / Kern Pharma

En este caso, la doctora Muñoz recomienda no dejar este alimento a temperatura ambiente ni dejarlo reposar más de una hora fuera del frigorífico. De hecho, es aconsejable consumirlo en menos de 24 o 48 horas si no ha sido congelado. "Recalienta bien antes de comer y no mezcles arroz 'viejo' con arroz 'recién cocido'", advierte la especialista.

El arroz es un alimento que ofrece múltiples beneficios para la salud, gracias a su composición nutricional, siendo una fuente rica de carbohidratos, vitaminas y minerales. Además, si es integral, facilita la digestión y contribuye a la sensación de saciedad por su contenido en fibra.