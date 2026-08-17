Dr. Vicente Mera, experto en longevidad: "El sueño es fundamental, es el responsable de que podamos continuar viviendo al día siguiente"

La longevidad y el aumento de la esperanza de vida son una de las mayores preocupaciones de la población. El objetivo no es solo alcanzar una edad muy avanzada, sino vivir en las mejores condiciones. La genética es solo una parte para conseguirlo, llevar un estilo de vida saludable es fundamental.

Desde cuidar la alimentación hasta hacer ejercicio de manera regular, tener buenos hábitos diarios pueden marcar la diferencia. Por este motivo, la mayoría de personas pueden reducir los problemas del envejecimiento con un cambio de rutina, nutrición y entrenamiento.

En este contexto, la revista Woman ha entrevistado al doctor Vicente Mera. El experto en longevidad señala que hay que comenzar a pensar en alargar la calidad de vida desde los 30 años. El especialista advierte que aunque la esperanza de vida ha aumentado, la calidad de la misma "no solo no hemos conseguido mejorarla sino que la hemos empeorado".

Jubilados corren cerca de la playa / FREEPIK.

Según el médico, la genética solo tiene un impacto en trono al 20% sobre nuestro envejecimiento. "Los hábitos son todo, el 80 por ciento de cómo te vas a encontrar a cierta edad. Yo siempre digo tú eliges: empujar el cochecito de tu nieto o que tu nieto empuje tu silla de ruedas", avisa el experto.

Para tener una mayor longevidad, es clave anticiparse a los problemas que pueda haber en el futuro. En este sentido, Mera detalla al citado medio la edad en la que deberíamos a empezar a 'planificar' un envejecimiento saludable: "Estudios recientes han demostrado que el primero es en torno a los 30-35 años, cuando se produce ya una caída importante de una serie de biomarcadores de capacidad muscular, respiratoria, telómeros... y la siguiente es ya alrededor de los 60 años".

Con esta edad, las personas deberían a modificar sus hábitos de vida para que sean más saludables. "Hablamos de 5 pilares que están relacionados con el ejercicio, la alimentación, el sueño, la gestión del estrés y las relaciones sociales, que son realmente importantes", destaca el doctor.

Imagen de un hombre durmiendo / .

A este respecto, muchas personas cometen el error de no dar prioridad a un buen descanso. "El sueño es fundamental, es el responsable de que podamos continuar viviendo al día siguiente. Una persona que tiene menos de una hora de sueño profundo tiene un problema serio de salud porque es lo que nos prepara físicamente, nos resetea el ordenador mental y se refleja, lógicamente en elementos como la microbiota, las hormonas, la capacidad física, la piel, el intestino... todo está sometido a los ritmos circadianos", avisa el doctor Mera.

Para dormir mejor, el especialista en medicina interna recomienda "cenar antes y ligero, evitar las pantallas unas horas antes y 'prepararse' para dormir". Según cuenta, hay estudios científicos hechos en Finlandia que han demostrado "los beneficios de escribir con pluma o boli y papel antes de dormir".