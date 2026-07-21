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LONGEVIDAD

Dr. José Viña, experto en longevidad: "Los daños del envejecimiento se ven en personas mayores, pero se causan en su juventud"

El médico explica cuáles son los factores que afectan más al envejecimiento de la población

El Dr. José Viñas es experto en longevidad

El Dr. José Viñas es experto en longevidad / Cedida

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Cuando hablamos de longevidad en España, el doctor José Viña es uno de los expertos más reconocidos. Es catedrático de Fisiología de la Universitat de València y cuenta con más de 350 estudios publicados. Después de 30 años dedicados a la investigación del envejecimiento, el médico ha publicado 'La ciencia de la longevidad'.

En este libro, el Dr. Viña explica qué hacer para tener una vida longevidad y saludable. Con el paso de tiempo, cualquier recomendación que pueda mejorar nuestra calidad de vida es bienvenida. Por este motivo, el especialista del ámbito de la salud ha sido entrevistado por Isabel Viña, quien ha compartido un extracto de la charla en redes sociales.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Durante la misma, el profesional señala la falta de proteínas en la población mayor de 65 años en Europa: "El 40% de las personas de más de 65 años en Europa, no en África, tienen deficiencia de proteínas". Posteriormente, el doctor especifica que "a lo mejor los de 65 no, pero los de 90 casi todos".

"El requerimiento de proteínas es mucho mayor en una persona mayor que en una joven, pero mucho", destacó en la entrevista. Aunque considera que es difícil recomendar un patrón de alimentación, el experto en longevidad se centraría en la "dieta mediterránea, suplementado en proteínas".

Con motivo del lanzamiento de su libro, el autor español concedió una entrevista para 'La Nueva España'. En el artículo, el entrevistador preguntó al Dr. Viña cuándo empezamos a envejecer. "Desde el punto de vista del funcionamiento y fisiología humana, se acepta que partir de los 30 años empieza el envejecimiento", respondió el profesional de la salud.

No obstante, el médico apunta que hay varios factores que afectan el envejecimiento: "Para la longevidad máxima, llegar a ser centenario, un 70% depende de la genética y un 30% del estilo de vida. Para la longevidad media, llegar bien a los 80, un 70% depende del estilo de vida y un 30% de la genética".

Una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados / .

Según Viña, la especie humana cuenta con una determinante genética que marca la longevidad máxima. Sin embargo, el estilo de vida puede ser clave en cómo envejecemos. Por este motivo, es importante adoptar hábitos de vida saludables desde la juventud. "Los daños del envejecimiento se ven en personas mayores, pero se causan en juventud", resalta el catedrático.

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En este sentido, el doctor José Viña explica cuáles son las cuatro patas fundamentales: "Ejercicio, nutrición, control de estrés, incluido el sueño y suplementos. El ejercicio físico es la mejor práctica de salud que usted puede hacer después de dejar de fumar".

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