Donar en vida puede arruinarte: el abogado que alerta del error que cometen miles de familias en España

Muchos ya lo sabréis, pero las herencias siguen siendo una de las principales causas de disputas dentro de muchas familias españolas. Ante el temor a que los hijos comiencen un conflicto al fallecer los padres, cada vez más personas se plantean donar sus bienes en vida.

Pero esta práctica, que parece una solución rápida a problemas futuros, puede acabar resultando más costosa de lo esperado. Así lo explica el abogado Antonio Martínez Lafuente, especialista en derecho sucesorio, quien advierte de que "donar en vida puede evitar conflictos familiares, pero no siempre es lo más rentable".

¿Por qué las donaciones en vida no son siempre tan rentables?

Según palabras de Martínez, la mayoría de padres que toman esta decisión lo hacen para planificar mejor su patrimonio y evitar trámites complejos a sus hijos. No obstante, insiste en que la fiscalidad es determinante.

No todos los bienes se tratan igual y no todas las comunidades autónomas aplican los mismos beneficios fiscales. En el caso de la vivienda habitual, la operación suele ser más ligera ya que el hijo únicamente paga la plusvalía municial. Sin embargo, cuando se trata de una segunda residencia, la carga puede dispararse.

El abogado recuerda que donar una vivienda que se ha revalorizado con el paso de los años puede generar una ganancia patrimonial que Hacienda exigirá tributar en el IRPF del donante. A ello se suma la plusvalía municipal y el impuesto de donaciones que debe asumir el hijo.

Es por ello que, en estas circunstancias, "donar hoy puede ser mucho más caro que donar mañana", aunque estés evitando conflictos futuros, especialmente en aquellas familias en las que ya se prevé un conflicto.

Además del impacto fiscal, Martínez alerta de un problema muy frecuente: permitir que los hijos vivan en la vivienda de los padres sin haber formalizado la cesión. Esta práctica, habitual y aparentemente inofensiva, puede generar situaciones legales muy complejas y afectar a otros herederos.