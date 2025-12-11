Un donante con un gen cancerígeno engendra casi 200 bebés en Europa: 35 casos en España

Estalla uno de los casos más preocupantes de los últimos años en la fertilidad europea: una investigación ha detectado que un donante con un gen cancerígeno ha acabado engendrando como mínimo a 197 bebés de 14 países distintos de Europa.

La crisis de salud del donante 7069

Este es el caso que gira en torno a un hombre danés, al cual se identifica con el distintivo de 'donante 7069'. La peligrosa mutación que circulaba en su cuerpo está asociada con el síndrome de Li-Fraumeni, el cual provoca que haya una probabilidad mucho mayor de padecer cáncer a lo largo de la vida.

Fue entre los años 2005 y 2023 que el donante 7069 aportó semen al Banco Europeo de Esperma para que este fuera eventualmente distribuido a 67 clínicas de fertilidad distintas. Y entre estas se encontraba justamente España.

A nivel nacional se ha encontrado ya 35 niños que fueron concebidos mediante el esperma del donante 7069. Tres de esos niños han dado positivo en cuanto a la mutación genética, y un caso en concreto ha desarrollado ya cáncer.

Pero, ¿cómo puede haberse pasado por alto una mutación tan peligrosa en términos de fertilidad? Pues resulta que el gen TP53, que es tal y como se distingue, es verdaderamente difícil de detectar con análisis rutinarios. No fue así hasta 2023 que se detectó la mutación y bloqueó la distribución de muestras.

Obviamente, la detección ha llegado en un punto que se considera ya como demasiado tarde. Más allá de España, se han hallado otros casos de cáncer e incluso situaciones de muerte prematura, poniendo de manifiesto la peligrosidad de la mutación del donante 7069.

Esta crisis de salud clarifica que el sistema europeo de fertilidad requiere cambios, con una mayor limitación por donante y un seguimiento genético más exhaustivo. De hecho, a causa de este caso se ha revelado que algunos países superaron los máximos legales de nacimientos por donante.

Estamos ante una situación claramente inesperada y que requiere de tomar responsabilidades. Veremos qué consecuencias nos deja un caso cuyos efectos podrían seguir notándose a lo largo de los próximos años.