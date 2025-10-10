Donald Trump sacude a la OTAN y propone la expulsión de España

Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, ha vuelto a sacudir el mundo de la política al proponer públicamente que España sea expulsada de la OTAN. ¿El motivo? La reticencia del país a cumplir con las exigencias de aumentar su gasto en Defensa.

La propuesta de Donald Trump

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente finlandés Alexander Stubb en la Casa Blanca, el actual presidente de Estados Unidos ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por no comprometerse a elevar su inversión a un 5% del PIB en Defensa, una cifra que él exigió y que es mucho más alta que el 2% actual.

Donald Trump ha afirmado que España "no tiene excusa" para no aportar estos fondos extra y ha sugerido que deberían ser expulsados directamente de la OTAN si no cumplen con este propósito. Por ahora, no ha habido ninguna respuesta oficial por parte del Gobierno de España.

Sí que se ha comentado, por medo de diversas fuentes diplomáticas, que el gobierno español considera las declaraciones de Donald Trump como inadmisibles y fuera del marco de cooperación de la OTAN.

No es la primera vez que el actual presidente de Estados Unidos se muestra crítico de forma muy directa (y pública) con los países de la OTAN que no han cumplido con estos gastos en Defensa y en otras cuestiones. Habrá que esperar a posibles repercusiones, repuestas o movimientos por parte de España.

Por qué se demanda el aumento en Defensa

Esta petición de Donald Trump se produjo hace unos meses, cuando el presidente de Estados Unidos demandó el aumento para fortalecer la seguridad del país, modernizar sus capacidades militares y asegurar que los países aliados de la OTAN contribuyan a la defensa común.

Trump señala que Estados Unidos ha cargado con una parte desproporcionada en el coste de la defensa europea a nivel histórico, por lo que exige este aumento al resto de países miembros de la OTAN. España se negó a hacerlo porque lo considera un aumento surrealista y contraproducente.