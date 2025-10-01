Donald Trump responde al 'vacile' del equipo europeo después de ganar la Ryder

La Ryder Cup es uno de los torneos más destacados del mundo de golf. La competición consiste en un mano a mano entre los mejores 12 golfistas profesionales de los Estados Unidos contra los 12 mejores de toda Europa. Una competición que se vuelve en un tenso cara a cara entre los golfistas.

La Ryder Cup se celebra cada dos años en diferentes sedes de Europa y Estados Unidos, y la última edición se ha llevado a cabo en el Bethpage Black Course de Nueva York, donde hubo un protagonista inesperado que acaparó todos los focos, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El empresario estadounidense decidió acudir a Bethpage Black la jornada del viernes para animar a sus jugadores después de un mal inicio de los suyos en los fourballs.

Sin embargo, el apoyo sirvió de poco, ya que el equipo europeo siguió dominando, logrando una ventaja que fue esencial para conquistar la Ryder Cup.

No fue una competición fácil para los europeos, debido a que se encontraron un público irrespetuoso hacia ellos en gran parte de la Ryder Club. A pesar de todo, el equipo europeo aguantó la presión y consiguió ganar, algo que no lograba desde 2012.

Tras la victoria, el capitán Luke Donald comentó que "han sido las doce horas más estresantes de mi vida". No fue tan respetuoso su compañero, Rory McIlroy, quien critico todo lo que habían vivido en la competición y también quiso acordarse de Donald Trump.

El golfista grabó un vídeo con sus compañeros, con el trofeo en la mano, mientras cantaban: "¿Estás viendo, Donald Trump?". Una celebración que no ha pasado por alto para el presidente de Estados Unidos.

Trump compartió el vídeo en sus redes sociales y contestó a los jugadores europeos: "Sí, estoy viendo. ¡Felicidades!".