Donald Trump da la cara tras la captura de Maduro: "Ha sido un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial"

Estados Unidos atacó a Venezuela la madrugada del viernes, según informaron fuentes de la Administración a CBS News. No solo quedó ahí, sino que las tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Así lo contó Donald Trump a través de sus redes sociales: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

El presidente republicano compartió que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump".

Tras compartir este mensaje, Trump se mantuvo al margen, hasta que recientemente ofreció declaraciones en el programa 'Fox and Friends'. El presidente de Estados Unidos desveló que Maduro y Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

Maduro, capturado por las tropas estadounidenses / X

Por otro lado, el político republicano afirmó que presenció "en directo" la captura del presidente venezolano y definió la operación como "un show televisivo".

"Fue como ver un programa de televisión (... ) La velocidad y la violencia fueron increíbles", señaló. El presidente de Estados Unidos observó toda la operación desde una habitación en su residencia particular de Mar-a-Lago. "Vimos todo lo que estaba sucediendo. Fue extremadamente complejo. Nunca había visto algo así", confesó.

Asimismo, reconoció la complejidad del operativo: "Ningún otro país podría haber llevado a cabo una maniobra así". Además, contó que "su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo agarraron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitamos".

Trump comparece en rueda de prensa

Unas horas después, el presidente estadounidense compareció en rueda de prensa para explicar la operación realizada para capturar a Nicolás Maduro. "Anoche, bajo mi mando, el ejército de los EEUU realizó una operación extraordinaria en la capital de Venezuela", empezó. "Ha sido un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una de las demostraciones de las competencias de nuestro país más importante de la historia. Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que hicimos ayer en tan poco tiempo".

"La captura de Nicolás Maduro, junto a su esposa, permite que ambos se enfrenten ante la justicia de Estados Unidos por su campaña de narcoterrorismo contra nuestro país. Quiero felicitar a nuestros hombres por la campaña realizada, no habíamos visto nada así. Volvemos a ser un país respetado, probablemente como nunca antes", explicó.

"Somos el ejército más fuerte del mundo. Fueron reducidos rápidamente. Ningún militar americano murió ni fue herido. Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura y adecuada. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el pueblo de Venezuela. Estamos preparados para un segundo ataque, pero seguramente no sea necesario".

"Maduro se encuentra en un barco de camino a Nueva York.