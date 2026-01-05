Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: "Estos países, a punto de caer"

Donald Trump quiere más y no se conforma con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El presidente de Estados Unidos ya ha alertado que no tardará mucho en volver a actuar si las cosas no se hacen correctamente o como él quiere.

El político republicano ha emitido una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde ha dejado caer que no vería con malos ojos repetir la misma operación que realizó en Venezuela en el país colombiano, pues ha asegurado que "Colombia también está muy enferma".

Trump ha expresado que Colombia está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo".

El país colombiano no es el único que está en el punto de mira de Trump, ya que ha mostrado su malestar con la situación que se está llevando a cabo en Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel. El republicano ha sido claro: "Está a punto de caer".

Aunque no considera que sea necesaria ninguna operación de Estados Unidos, debido a que "no sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían prácticamente todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano".

Además, Trump ha señalado que "muchos cubanos murieron", en alusión al personal de seguridad que Cuba envió al país vecino para resguardar a Maduro.

Fotografía de archivo del presidente de EE.UU. / EFE

El presidente cubano ha decretado dos días de duelo nacional por los 32 cubanos fallecidos "en combate" durante la incursión estadounidense. "Honor y gloria a los valientes combatientes cubanos que murieron enfrentándose a terroristas con uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y a su esposa", ha comentado.

También, Trump ha exigido la anexión de Groenlandia: "No os preocupéis por Groenlandia en dos meses, hablemos de Groenlandia dentro de 20 días". Aparte, ha confesado que "necesitamos Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional. Es tan estratégica ahora mismo… Groenlandia está llena de barcos rusos y chinos por todas partes".