Trump lanza su amenaza a Irán y pone a temblar al mundo: "Esta noche morirá toda una civilización"

La tensión internacional alcanza un nuevo máximo ante el vencimiento del plazo fijado por Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense ha reiterado que Estados Unidos puede "acabar con un país entero en una noche", insistiendo en que la fecha límite para un acuerdo expira este martes.

Trump ha advertido de que, si Irán no permite el paso de barcos, ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes del país.

Irán rechaza la propuesta de Pakistán

Pakistán había intentado mediar con una propuesta de alto el fuego que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz.

Teherán, la capital Iraní, la ha rechazado y ha presentado diez cláusulas en las que exige el fin definitivo del conflicto, el cese de las guerras en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho y el levantamiento de sanciones y la reconstrucción del país.

Las autoridades iraníes insisten en que no aceptarán un alto el fuego temporal y reclaman una solución integral.

Escalada militar en varios frentes

En las últimas horas, Irán ha alcanzado instalaciones del complejo petroquímico de Jubail, en Arabia Saudí, mientras la Guardia Revolucionaria ha advertido de que "se ha terminado la contención" y que podrían atacar cualquier infraestructura petrolera o gasística vinculada a Estados Unidos y sus aliados.

Por su parte, Estados Unidos e Israel han bombardeado la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país, destruyendo bunkers, estaciones de radar y depósitos de munición.

La población iraní vive con creciente angustia ante la posibilidad de que se destruyan las centrales eléctricas, lo que podría dejar a millones de personas sin luz, agua ni comunicaciones.

La comunidad internacional pide frenar la escalada

Diversos líderes internacionales han expresado su preocupación por el riesgo de un conflicto mayor y han pedido evitar una escalada que pueda tener consecuencias globales.

Gobiernos de Oriente Medio y Europa insisten en la necesidad de reabrir canales diplomáticos y detener los ataques.

El mensaje más alarmante de Trump

Horas antes del vencimiento del ultimátum, Trump publicó un mensaje especialmente contundente en Truth Social: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionario y maravilloso, quién sabe. Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán finalmente a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán."

Mensaje de Donald Trump publicado en su red social Truth / Sport

El presidente sostiene que, tras un "cambio de régimen total", podría producirse "algo revolucionario y maravilloso", aunque admite que el desenlace podría ser devastador.

El ultimátum de Trump expira a las 20:00 horas en Washington, las 02:00 de la madrugada en España, lo que mantiene al mundo pendiente de lo que pueda ocurrir cuando el reloj llegue a cero.