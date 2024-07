Don Omar se sincera por primera sobre su cáncer: "Tengo miedo"

Hoy en día, el 'reggaetón' es uno de los géneros más escuchados del mundo. No obstante, hubo un momento en el que no era así, y Don Omar fue de los primeros artistas en crear este estilo musical. El pasado 17 de junio, la estrella puertorriqueña comunicaba a sus seguidores que padecía cáncer.

El artista publicaba su anuncio en Instagram, con una frase escueta pero contundente: "Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Fuck cáncer", escribía el también productor. No obstante, al siguiente día, escribía otra publicación.

En esta, Don Omar se mostraba más positivo y aprovechaba para dar las gracias a sus fans: "Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme", compartía con felicidad.

En la actualidad, el cantante se ha sincerado por primera vez sobre su enfermedad. Lo ha hecho durante el programa 'El Gordo y la flaca', de un canal de televisión estadounidense. Aunque la entrevista no se emitirá hasta el miércoles 31, el formato ha publicado un avance en redes sociales.

"Comencé a sentirme mal, comencé a sentir que había cambios dentro de mi cuerpo, comencé a sentirme débil", explicaba Don Omar. "Yo empecé a llorar, 'tengo miedo, no me quiero morir'", comentaba sobre el día que le comunicaron la desagradable noticia. Además de seguir su recuperación, el cantante no ha cancelado su gira por Estados Unidos y México.