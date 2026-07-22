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Domino's Pizza lanza en Madrid una máquina que hornea pizzas las 24 horas del día

La cadena de pizzas estrena un formato de vending que hornea las pizzas en el momento de la compra y amplía su horario a las 24 horas, con dos primeras ubicaciones en gasolineras de la Comunidad de Madrid

El nuevo horno Vending de la marca se estrena en Madrid

El nuevo horno Vending de la marca se estrena en Madrid / DOMINO'S

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David Boti

David Boti

Domino's Pizza ha puesto en marcha en España su primer "Horno 24/7", un formato de vending que permite comprar una pizza recién horneada en cualquier momento del día. La cadena, que en nuestro país opera bajo el grupo Alsea, da así un paso más en su estrategia de expansión y busca llegar a consumidores en horarios donde sus tiendas tradicionales no tienen presencia.

El funcionamiento de la máquina es sencillo pero está pensado para no renunciar a la calidad habitual de la marca. Las pizzas se elaboran en un obrador de proximidad siguiendo las mismas recetas, procesos y estándares de calidad que se aplican en los establecimientos físicos de Domino's.

El horneado, eso sí, se realiza en el propio punto de venta en el instante de la compra, lo que permite recibir una pizza lista en menos de tres minutos y a una temperatura superior a los 80 grados.

Las pizzas se hornean en solo tres minutos

Las pizzas se hornean en solo tres minutos / DOMINO'S

Entre las variedades disponibles en este nuevo formato están algunas de las recetas más solicitadas por los clientes de la marca, como la 4 Quesos, la Pecado Carnal, la de Jamón y Queso o la Barbacoa.

Ininterrumpido durante las 24 horas del día

Uno de los aspectos más llamativos de este lanzamiento es su horario ininterrumpido. La máquina funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, y además está integrada con Uber Eats, lo que permite pedir a domicilio incluso en franjas nocturnas o de madrugada, cuando las tiendas convencionales están cerradas.

Por el momento, las dos primeras ubicaciones del "Horno 24/7" se encuentran en la Comunidad de Madrid: la estación de servicio Moeve, en la avenida de los Poblados de Carabanchel, y la estación de servicio Ballenoil, en Pozuelo de Alarcón. Ambas gasolineras servirán como banco de pruebas para un modelo que la compañía no descarta replicar en otros puntos del país si la acogida es buena.

"Con el 'Horno 24/7' llevamos la experiencia Domino's a lugares y momentos donde antes no llegábamos", ha explicado Jesús Navarro, director general de Domino's Pizza en España. El directivo ha añadido que se trata de "una nueva forma de acercar la marca a nuestros clientes, con un formato que se adapta a sus necesidades y les permite disfrutar de nuestras pizzas recién horneadas con la máxima calidad, como en cualquiera de nuestras tiendas".

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Domino's Pizza nació en 1960 en Michigan y hoy suma más de 21.700 establecimientos repartidos en más de 90 países. En España forma parte de Alsea, el mayor operador de restauración de Europa y América Latina, que además de Domino's gestiona marcas como Starbucks, Foster's Hollywood o VIPS.

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