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Domino's, Maldini y el fútbol: la alianza gastronómica del verano que nadie esperaba

La cadena de pizza a domicilio presenta "Cuando se abre una Domino's empieza el fútbol", una plataforma de comunicación con presencia en TV, digital y radio

Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal / EFE

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Aprovechando el inicio del Mundial, la compañía Domino's Pizza lanza una iniciativa bajo el nombre "Cuando se abre una Domino's empieza el fútbol", desarrollada por la agencia creativa Sra. Rushmore con un enfoque claro: el humor cotidiano y la conexión emocional entre la pizza y el ritual de ver fútbol con otros.

El eje comercial de la campaña es una promoción 3x1 en pizzas a domicilio durante el Mundial de fútbol, disponible a través de la web y la app de Domino's y pensada para grupos.

La oferta se acompaña del lanzamiento de nuevas referencias como la Pizza Full BBQ y la Pizza Salchipapas Domino's, disponible también en formato Cubo Salchipapa.

"Las grandes citas futbolísticas generan una alta afinidad entre el fútbol y la pizza como parte de una misma experiencia. El fútbol es un contexto de consumo especialmente afín que nos permite conectar con nuestros clientes en momentos de alta relevancia", explica Silvia Serrano, directora de marketing de Domino's Pizza.

El cartel de la oferta de Domino's

El cartel de la oferta de Domino's / DOMINO'S

Maldini y otros cinco creadores de contenido

Más allá de los anuncios, la marca ha construido lo que llama su propia "plantilla": seis creadores de contenido del mundo deportivo fichados de la mano de la agencia You First.

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Son Julio Maldonado "Maldini", José Cobo, Sotanita, Adri Marcor, David Suárez y Javi Bridge, que acompañarán a sus comunidades con contenido vinculado a los grandes momentos del torneo, desde los partidos de la selección hasta la final prevista el 19 de julio en Nueva Jersey.

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