Domingo de nubes en Catalunya con una alerta amarilla del Meteocat por lluvias a partir del lunes: Estas serán las comarcas afectadas

La primera semana escolar se espera que empiece con chubascos en algunos puntos del territorio que irán a más durante el lunes

Lluvia en Barcelona

Pol Langa

El domingo 7 de septiembre ha empezado con algunas nubes altas en muchos puntos de la costa catalana y con neblina matutina en zonas interiores del territorio, aunque los termómetros recuerdan a todos que el verano sigue presente, con máximas que tenderán a subir, con registros de hasta 32 grados en la parte más occidental.

La situación podría cambiar a partir de la tarde, pues veremos como el cielo va tapándose más y las nubes ganan protagonismo, aunque los chubascos solamente harían acto de presencia de manera ocasional en el norte del Pirineo occidental, así como en el extremo oeste.

Cambios a partir del lunes

La situación cambiará a partir de la entrada de la semana nueva, durante el lunes 8 de septiembre. La previsión apunta a una jornada de cielos tapados que perdurará durante todo el día y que pueden dejar lluvias de cierta intensidad en las comarcas de Tarragona.

Por eso, el Meteocat prevé activar un aviso amarillo por la intensidad de los chubascos en el Alt y Baix Penedès, el Garraf, Alt y Baix Camp y el Tarragonès. Según el organismo del tiempo, las lluvias podrían llegar acompañadas de puntos especialmente activos de tormenta y granizo.

La situación de inestabilidad se ampliará con el paso de las horas y de cara a la tarde la situación se extendería a las comarcas interiores, del Prepirineo y el Pirineo central, además del punto más al sur de Catalunya, en las Terres de l'Ebre.

Poco a poco estas precipitaciones irán moviéndose hacia el interior de la península y al final del día el aviso del Meteocat se situará en la zona más occidental, incluyendo las comarcas del Pallars Jussà y la Noguera, aunque se mantendrá en el sur.

Noticias relacionadas y más

Durante el martes todavía se mantiene el aviso, aunque terminará a partir de las 12 horas del mediodía, nuevamente con las comarcas tarraconenses como protagonistas. La temperatura tenderá a ir a la baja y dejará el ambiente fresco en puntos del interior. A medida que avance la semana, la situación de chubascos podría mantenerse al menos hasta el miércoles.

TEMAS

