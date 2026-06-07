Domingo, jubilado: "Nos tratan peor que a otros colectivos con menos años cotizados"

Desde hace años, la asociación ASJUBI40 mantiene abierto un frente de reivindicación que afecta a cerca de un millón de pensionistas en España. El colectivo denuncia lo que considera una penalización injusta a quienes han trabajado durante más de cuatro décadas pero se vieron obligados a adelantar su jubilación, en muchos casos tras perder su empleo en la recta final de su vida laboral.

La organización, fundada en 2016, centra su demanda en la eliminación de los llamados coeficientes reductores, un mecanismo que reduce la cuantía de la pensión cuando la jubilación se produce antes de la edad ordinaria. Domingo Laorder, miembro del comité de ASJUBI40 y uno de los afectados, ha explicado de primera mano esta situación.

"Nos vimos afectados durante la crisis, despedidos con más de 60 años, y lo que pedimos es que se eliminen los coeficientes reductores que penalizan nuestras pensiones pese a haber cotizado 40, 45 o incluso 50 años", explica Laorden.

Uno de los puntos más polémicos, según denuncia el colectivo, es la desigualdad entre regímenes. "Existe una discriminación tremenda entre colectivos", afirma. Según detalla, determinados funcionarios y cuerpos del Estado pueden jubilarse con el 100% de su base reguladora con 30 años cotizados y a partir de los 60 años, mientras que en el régimen general las penalizaciones se aplican incluso tras largas carreras laborales.

"Por jubilarnos un año antes nos recortan un 6% por cada año adelantado", señala. Esta situación genera casos en los que personas con más de 40 años cotizados perciben pensiones similares o incluso inferiores a las de otros jubilados con mucho menos tiempo de aportación al sistema. "Hay gente con 26 años cotizados que cobra lo mismo que nosotros, que hemos cotizado 45 o 50", denuncia.

El propio caso de Laorden refleja esta situación. "Empecé a trabajar con 14 años y me jubilé tras 48 años cotizados, incluido el servicio militar", explica. Sin embargo, su pensión también se vio reducida por adelantar su retiro: "Por jubilarme tres años antes me aplican una penalización del 18%".

El impacto económico de estos recortes, advierten desde la asociación, puede ser muy severo en la etapa de jubilación. "Hay personas a las que les quitan un 24% de la pensión y no tienen otros ingresos para vivir. Es un atropello", lamenta Laorden.

Según relata, muchos pensionistas afectados se encuentran con ingresos muy ajustados, en algunos casos en torno a los 1.000 euros mensuales, lo que dificulta afrontar gastos básicos como vivienda, suministros o alimentación. "Hay quien ha tenido que cambiar de casa o incluso ha sido desahuciado", advierte.

ASJUBI40, por su lado, insiste en que continuará reclamando una revisión del sistema para evitar lo que consideran una penalización acumulada a toda una vida de trabajo.